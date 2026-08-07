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        Haberler Yaşam Köpek Benekli, kendisini sahiplenen çiftçinin 'yol arkadaşı' oldu

        Köpek Benekli, kendisini sahiplenen çiftçinin 'yol arkadaşı' oldu

        İzmir'in Kınık ilçesinde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın köpeği 'Benekli', sahibini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Köpeğini 3 yıl önce sokaktan sahiplendiğini söyleyen Kaya, "Gün içinde tarlaya gidiyoruz. Tarlayı sürüyoruz, ilaç atıyoruz, gübre atıyoruz. Benekli devamlı traktörde duruyor, bana arkadaş oluyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Çiftçinin 'yol arkadaşı' Benekli

        Kınık'ta çiftçilik yapan Hüseyin Kaya ile sokaktan sahiplendiği köpeği Benekli arasındaki bağ, görenleri hayran bırakıyor.

        Kaya'nın en sadık mesai arkadaşı Benekli, traktörün çalışması ile aracın motor bölümüne çıkarak seyahat pozisyonu alıyor. Benekli, tarlada sürümden gübrelemeye, gecenin zifiri karanlığından günün ilk ışıklarına kadar sahibinin yanından bir an bile ayrılmıyor.

        "KAHVEYE GİDİP BENİ BULMAYA ÇALIŞMIŞ"

        3 yaşında olan köpeği Benekli'yi yavruyken sokaktan sahiplendiğini belirten Hüseyin Kaya, "Benekli'yi eğittim. Gün içinde tarlaya gidiyoruz. Tarlayı sürüyoruz, ilaç atıyoruz, gübre atıyoruz. Benekli devamlı traktörde duruyor, bana arkadaş oluyor. Hanım beni bırakıyor, köpeğim bırakmıyor. Gece yarısı da olsa devamlı yanımda duruyor. Geçen hafta 15 gün Soma'da hastanede tedavi gördüm. Hep beni aramış, her kahveye gidip beni bulmaya çalışmış" dedi.

        "BENEKLİ ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUM GİBİ"

        Benekli'nin yol arkadaşı olduğunu belirten Kaya, "Geçen gün tarlaya gittik. Büyük köpekler önünü kestiği için gelememiş, tarlada kalmış. Eve geldim, bekledim, Benekli yoktu. Motosikletime binip, tarlaya gittim. Motosiklette arkama bindi, beraber tarladan eve döndük. Daha önce köpeğim oldu ama bunun gibi alıştıramadım, bana arkadaş gibi. 2 kızım, 3 torunum var. Benekli de 3'üncü çocuğum gibi oldu. Gece traktörü evin önünde bırakıyorum, üzerinde yatıyor. Malımızı koruyor, traktörün üzerine kimseyi bindirmiyor. Beni de koruyor" diye konuştu.

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