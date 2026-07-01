Nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan Siirt adaçayı çiçek açtı

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Sinep köyündeki mezarlıkta yetişen ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olan, popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike CR altında bulunan Siirt adaçayı, bu yıl artış gösteren mevsimsel yağışların etkisiyle normalden daha geç çiçeklenme dönemine girdi.

Popülasyondaki birey sayısının düşük olması nedeniyle Siirt Adaçayı Tür Koruma Eylem Planı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünce ve köyde yaşayan vatandaşlarca koruma altına alınan bitkiyi koparanlara ve yetiştiği alanı tahrip edenlere para cezası uygulanıyor.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüyle adaçayının popülasyonuyla ilgili gözlem yaptıklarını söyledi.

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Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunduğunu, bunlardan 4 bin 500'ünün endemik özellik taşıdığını ifade eden Fidan, Siirt adaçayının da bu endemik türler arasında yer aldığını belirtti.

"BU BİTKİ MEZARLIK İÇERİSİNDE TEK HABİTATTA BULUNUYOR"

Fidan, bu yıl yağış miktarındaki artışa dikkati çekerek, "Alanda birçok bireyin hala çiçekli evrede olduğunu, vejetasyon (bitkilerin çimlenmeye başladığı veya tomurcuklandığı andan itibaren, büyümenin durup tohum vermeye ya da yaprak dökmeye kadar geçen süre) döneminin biraz daha uzadığını söyleyebilirim. Normalde haziran ayının ortalarında tamamen tohuma kaçan bitkide şu an bakıyoruz ki; birçok birey hala çiçekli. Bu yıl yağış miktarının artması aslında çiçekli evrenin uzamasına vesile olmuştur diyebiliriz" dedi.

Bitkinin popülasyonunda artış gözlemlendiğini anlatan Fidan, bunun uygulanan koruma çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Fidan, bu yıl bu bitkiyi koparmanın cezası olarak belirlenen miktarın 699 bin 245 lira olduğunu, bitkinin yaşam alanını tahrip edenlere ise 3 milyon 496 bin 767 liralık cezai işlem uygulandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu bitki bir mezarlık içerisinde tek habitatta bulunuyor. Mezarlıklar toplumumuzda öncelikli olarak korunması gereken alanlar arasında bulunuyor. Zarar verilmesi halinde uygulanan cezalar, bu bitkiye önem verildiğini ve yöre halkının da bu bitkiyi koruduğunun göstergesidir."