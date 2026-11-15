Rüyada aşure görmek, buğday, nohut ve kuru meyveyle pişen aşurenin rüyada belirdiği her durumu kapsar. Bu rüyada önce rüya sahibinin aşureyle ne yaptığına bakılır. Yalnızca görülen aşure ile yenen, pişirilen ya da dağıtılan aşure ayrı yorumlanır. Aşurenin kazanda mı tencerede mi durduğu, rüya sahibinin onu kendisi mi yaptığı yoksa başkasının elinden mi aldığı da tabire yön verir. Malzemesini almak ya da hazırlamak da ayrı rüyalar olarak yorumlanır.

Rüyada aşure görmek

Rüyada aşure görmek konusunda tabirciler iki yola ayrılır ve iki yorumun da kendi dayanağı vardır.

Bir yoruma göre aşureyi yalnızca görmek hayırlı rüyalardan sayılmaz. Bu rüya hüzünlü olaylara, sağlıkla ilgili sıkıntılara ve maddi kayba işaret eder. Rüya sahibinin insanların diline düşeceğine, hakkında dedikodu yapılacağına da delalet eder. Bu yorumu verenler aşureyi yemenin ya da yapmanın rüyanın yönünü hayra çevirdiğini ekler.

Öbür yoruma göre rüyada aşure görmek ferahlığa kavuşmaya ve kederden kurtulmaya yorulur. Eve huzur ile bereket gireceğine, endişelerin biteceğine işaret eder. Bu rüya, anne babanın duasını almaya ve rüya sahibinin yenilgiye uğramayacağına da alamettir. İslami açıdan bakıldığında rüyada aşure görmek bu ikinci yolda yer alır ve duaların kabulüne delalet eder. Hasta için şifaya, darda kalan için ferahlığa yorulur.

Rüyada aşure çorbası görmek de aşure görmek gibi hüzne ya da ferahlığa işaret eder.

Rüyada aşure yemek

Rüyada aşure yemek hayırlı bir rüyadır. Sıkıntılı bir dönemi atlatıp maddi ve manevi ferahlığa kavuşmaya işaret eder. Kısmetin açılmasına ve sağlığın yerine gelmesine yorulur. Duaların kabul olacağına, evin bereketinin artacağına da delalet eder.

Aşurenin cinsine göre de ayrıntılar değişir. Ekşi aşure yemek zorlukların çözülmesine ve aile içinde uyuma işaret eder. Narlı aşure kardeşlerle bağın güçlenmesine ve sürpriz bir müjdeye delalet eder. Cevizli aşure gıpta edilecek bir başarıya, etli aşure borcun çabuk ödenmesine yorulur. Bozulmuş aşure ise ferahlığa ve kalıcı bolluğa alamettir. Camide aşure yemek sıkıntıdan kurtulup büyük kazanca ermeye yorulur. Sevilen biriyle aşure yemek zorlukların aşılmasına ve hayırlı bir ortaklığa delalet eder.

Rüyada başkasının aşure yediğini görmek, yemenin hayrının o kişiye ait olduğuna işarettir. Az sayıda tabirci aşure yemeyi de olumsuza yorar ama bu yorum azınlıkta kalır.

Rüyada aşure yapmak

Rüyada aşure yapmak rüya sahibinin sevilen, sayılan ve iyilik sahibi biri olduğuna delalet eder. Bu kişi işlerinde sevdiklerinin hayrını gözetir.

Rüyada aşure yaptığını görmek kazancın artmasına, dertlerin dağılmasına ve aile hayatının huzur bulmasına yorulur. Rüya sahibinin bu iyiliğin hayrını hem evinde hem işinde göreceğine alamettir.

Aşureyi yapıp ardından yemek, rüya sahibinin iyiliğinin mükafatını ferahlık olarak kendisinin göreceğine yorulur.

Rüyada aşure yapmaya çalışmak ise temiz niyetle başlanan bir işe işarettir. Başlanan yolun boşa çıkmayacağına ve emek sürdükçe kazancın geleceğine delalet eder.

Rüyada birinin aşure yaptığını görmek

Rüyada birinin aşure yaptığını görmek bolluğa ve ev içinde dirliğe işaret eder. Rüyada evde aşure yapıldığını görmek, rüya sahibinin hanesinde maddi istikrara ve aile huzuruna delalet eder. Ölmüş birinin aşure yaptığını görmek ise yüksek bir mevkiye ve itibar kazanmaya yorulur.

Rüyada aşure pişirmek

Rüyada kendi eliyle aşure pişirmek büyük bir mutluluk dönemine girmeye yorulur. Helal ve istikrarlı kazanca, bolluk ile berekete işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde akıl danışılan biri olacağına da delalet eder. Bu kişi önüne çıkan zorlukları çabuk aşar ve aile içinde dirlik bulur.

Rüyada aşure kaynatmak

Aşureyi ocakta kaynattığını görmek, hayatın istenen yolda gideceğine işarettir. Rüyada aşure piştiğini görmek evde bolluğa, dua ve dileklerin kabulüne delalet eder. Rüya sahibi çalışkanlığı ile dürüstlüğü sayesinde çevresinde saygı görür.

Rüyada aşure karıştırmak

Kepçeyle aşure karıştırmak biraz zahmetli bir işin ardından sevince kavuşmaya delalet eder. Emeklerin boşa gitmeyeceğine, yoksulluktan kurtulmaya yorulur. Rüya sahibinin dostlarından destek göreceğine de işarettir.

Rüyada kazanla aşure pişirmek

Aşureyi büyük bir kazanda pişirmek büyük bolluğa ve yeni bir mevkiye işaret eder. Rüya sahibi helal kazancını gönül rahatlığıyla yer, hayır kurumlarına destek olacak duruma gelir.

Rüyada aşure dağıtmak

Rüyada aşure dağıtmak hayır hasenata, bol rızka ve bereket kapısının açılmasına delalet eder. Rüya sahibi çok kişinin duasını alır, ihtiyaç sahiplerine el uzatır. Kardeşler arasındaki küslüğün giderileceğine de işarettir. Rüyada aşure yapıp dağıtmak, kendi emeğiyle hazırladığı hayrı paylaşan kimsenin rızkının genişleyeceğine yorulur. Bir tabirci aşure dağıtmayı devletten ceza almaya ya da mahkemeden tazminat kararı çıkmasına bağlar ama aynı tabirci Muharrem ayında aşure dağıtmayı hayra ve müjdeye yorar.

Rüyada aşure dağıtıldığını görmek

Aşure dağıtılan bir yerde bulunmak, rüya sahibinin çevresine bereket ve hayır geleceğine işaret eder. Rüyada başkasının aşure dağıttığını görmek ise o hayırdan rüya sahibine de bir pay düşeceğine, bolluğun ona da uzanacağına delalet eder.

Rüyada aşure tenceresi görmek

Rüyada aşure tenceresi görmek hayırlı ve sevinçli gelişmelerin habercisidir. Düğün ya da sünnet gibi mutlu olaylar yaşanır, kazancın bereketi artar. Bekar için kısmete, mahpus için tez zamanda tahliyeye, hasta için şifaya delalet eder.

Rüyada aşure kazanı görmek ise ayrılıkların kavuşmayla bitmesine yorulur. Bu rüya helal kazançtan gelen gönül rahatlığına da alamettir.

Rüyada aşure ikram edilmesi

Rüyada aşure ikram edilmesi hayırlı sayılır. Maddi darlık aşılır, borçtan kurtulunur ve işte yükselme yolu açılır. Rüya sahibinin sevdikleriyle sağlıklı ve uzun bir ömür süreceğine de delalet eder.

Birinin rüya sahibine aşure vermesi, ona kazanç ve hayır geleceğine yorulur. Rüyada birinin aşure getirmesi ise eve dışarıdan bereket gireceğine işarettir.

Rüyada aşure malzemesi almak

Rüyada aşure malzemesi almak, zorlukları aşıp sağlık ve huzur dönemine girmenin alametidir. Eve ve işe helal kazançla bolluk geleceğine yorulur. Rüyada aşure malzemesi görmek kırılan umutların yeniden yeşereceğine delalet eder. Rüyada aşure malzemesi hazırlamak ise aile desteğiyle sıkıntıların çözüleceğine işarettir.