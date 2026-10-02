Rüyada namaz kıldığını görmek sorulurken rüyanın ayrıntısı da çoğu kez anlatılır. Namazı kılan kimsenin tanınıp tanınmaması, namazın nerede kılındığı, sabah namazı ya da cenaze namazı gibi hangi namaz olduğu tabiri belirleyen ölçülerdir. Namaz kılanın kadın mı erkek mi olduğu, tek başına mı yoksa bir topluluk içinde mi kıldığı da hükme yön verir. Rüya sahibinin kendini dışarıdan namaz başında görmesinin ise ayrı bir karşılığı vardır.

Rüyada namaz kıldığını görmek

Rüyada namaz kıldığını görmek hayrın ve müjdenin habercisidir. Bu rüyada asıl ölçü namazı kimin kıldığıdır. Rüya sahibi çoğu kez kendisini değil bir başkasını namaz başında görür ve tabir bu tanıklık üzerine kurulur. Namaz kılarken görülen kimseden hayır ve destek görmeye işaret eder. Namazın uzaktan görülmesi, beklenen hayrın rüya sahibine kendi eliyle değil bir başkasının vesilesiyle ulaşacağına yorulur. Rüya sahibinin niyetlendiği işin karşılık bulmasına, darlıktan sonra genişliğe delalet eder. Ev içinde huzurun artmasına, ev halkının birbirine destek olmasına ve bolluk içinde bir ömre alamettir. Rüya sahibinin evinde ve işinde günlerin daha rahat geçeceğine, geçim yönünden ferahlığa işaret sayılır. Rüyada namaz görmek de aynı yönde tabir edilir.

REKLAM

Rüyada birinin namaz kıldığını görmek

Namaz kılan kimsenin kim olduğu bilinmese de bu rüyanın hükmü hayır yönündedir. Dilek ve isteklerin kolaylıkla elde edilmesine işaret eder. Rüyada namaz kılan birini görmek gözyaşının dinmesine ve uzun süredir beklenen bir isteğin zorlanmadan karşılanmasına delalet eder. Rüya sahibinin gönlünden geçirdiği şey kendisi fazla uğraşmadan önüne gelir ve bu rüya o yolun açıldığına alamettir. Manevi hâlin düzelmesine, maddi yönden rahata kavuşmaya ve sevilen kimselerle güzel vakit geçirmeye yorulur. Namaz başında görülen kimsenin rüya sahibine bir yakınlığı olmasa bile hayır rüya sahibine döner. Rüyada birini namaz kılarken görmek ve rüyada namaz kılan birisini görmek de aynı tabire girer.

REKLAM

Rüyada başkasının namaz kıldığını görmek

Zarar edilecek bir durumdan sevilen kimselerin araya girmesiyle kurtulmaya işaret eder. Rüyada başkasının namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin başına gelecek bir ziyanın bir yakını sayesinde savuşturulacağına delalet eder. Bu rüyada namaz kılan kimse, rüya sahibinin önüne çıkacak zarara perde olur. Rüya sahibinin yanlış bir adım atmaktan dönmesine ve tövbenin kabul olmasına işaret sayılır. Ters giden işlerin düzelmesine, sakin bir hayat sürmeye yorulur.

Rüyada namaz kılmayan birinin namaz kıldığını görmek

Rüyada namaz kılmayan birinin namaz kıldığını görmek büyük bir maddi ferahlık dönemine girmeye alamettir. Görülecek destekle resmi kurumlarda söz sahibi bir mevkiye gelmeye işaret eder. Rüya sahibinin önündeki engellerin ortadan kalkmasına ve işlerinin büyümesine delalet eder. Resmi kapıda görülecek kolaylık, uzun süredir beklenen bir işin karara bağlanacağını haber verir. Bu rüya namaz kılanın hâlinden çok rüyayı görenin eline geçecek imkânı gösterir ve manevi yönden kuvvetlenmeye de yorulur.

REKLAM

Rüyada küçük bir çocuğun namaz kıldığını görmek

Adı çok kimse tarafından bilinen, hâli tavrıyla saygı gören bir kimse olmaya işaret eder. Rüyada küçük bir çocuğun namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin çevresinde hayırla anılacağına yorulur. Kazancın mal mülke dönmesine, haksızlıktan uzak durmaya ve karşılaşılan güçlüğün hikmetle aşılmasına delalet eder. Bu rüyada hüküm çocuğun kendi hâline değil, rüya sahibinin adının nerelere ulaşacağına bağlanır. Aile fertlerinin desteğiyle işlerin yoluna girmesine de işaret sayılır.

Rüyada kendini namaz kıldığını görmek

Rüya sahibinin kendisini dışarıdan namaz başında görmesi kurtuluşa ve duaların kabulüne işaret eder. Rüyada kendini namaz kıldığını görmek, sözü dinlenen ve onayı olmadan adım atılmayan bir mevkiye gelmeye delalet eder. Bu rüyada rüya sahibi hem namazı kılan hem de onu izleyen kimsedir ve hüküm doğrudan kendi hayatına döner. Eğitim yolunda karşılaşılan engellerin aşılmasına, bahtın açılmasına ve geçim yolunun kesintisiz sürmesine yorulur. Bahtın açılması burada geçim yönünden bir genişliği ve rüya sahibinin elini rahatlatan bir gelişmeyi haber verir. Rüya sahibinin ailesine ve evlatlarına şefkatle davranmasına da işaret sayılır. Rüyada kendini namaz kılarken görmek aynı hükmü taşır ve rüya sahibinin önünün açılacağına alamettir.

REKLAM

Rüyada aileden birinin namaz kıldığını görmek

Namazı kılan kimsenin rüya sahibinin hanesinden biri olması tabirin yönünü belirler. Eşin, ana babanın, evladın ya da kardeşin namaz başında görülmesi rüyayı doğrudan rüya sahibinin kendi hayatına bağlar. Bu rüyalarda ölçü namazın kendisi değil, onu kılan yakının kim olduğudur. Hane halkından her birinin namazı ayrı bir hayrın habercisidir.

Rüyada eşinin namaz kıldığını görmek

Rüyada eşinin namaz kıldığını görmek borçların bitmesine ve insanlarla olan anlaşmazlıkların kapanmasına işaret eder. Rüya sahibinin ekmeğini daha kolay kazanmasına, maddi yönden ferahlamasına delalet eder. Buradaki anlaşmazlık kişiler arasındaki çekişmedir ve rüya, o çekişmenin rüya sahibinin lehine kapanacağına alamettir. Eşin namaz başında görülmesi evin geçim yükünün hafifleyeceğine işaret sayılır. Uzun süredir hayal edilen bir şeyin gerçekleşmesine ve rahat bir düzene kavuşmaya yorulur. Rüyada eşin namaz kıldığını görmek, rüyada kocanın namaz kıldığını görmek ve rüyada eşini namaz kılarken görmek de aynı hükümdedir.

REKLAM

Rüyada babamın namaz kıldığını görmek

Kurulacak bir ortaklık sayesinde işlerin büyümesine işaret eder. Rüyada babamın namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin çalışma hayatında büyük adımlar atacağına ve rakiplerini geride bırakacağına delalet eder. Ortak noktası bulunan bir kimseyle girişilecek iş, rüya sahibinin işini birkaç kat büyütür. Kazanılan başarının ardından bolluğa ve rahat bir hayata yorulur. Rakiplerin geride kalması, rüya sahibinin işinde öne geçeceğine alamettir. Baba namaz başında görüldüğünde hüküm evlada, yani rüyayı gören kimseye döner.

Rüyada erkek çocuğunun namaz kıldığını görmek

REKLAM

Erkek evladın namaz başında görülmesi maddi ve manevi kayıpların telafi edilmesine delalet eder. Rüyada erkek çocuğunun namaz kıldığını görmek bereketli bir işten kazanç elde etmeye ve dostlarla bağların güçlenmesine işaret eder. Anne için oğlunun namaz başında görülmesi, atılacak tek bir adımın hayatın tamamını değiştireceğine alamettir. Hasreti çekilen kimseyle ayrılığın sona ermesine ve beklenen müjdeli habere yorulur. Bu rüyada evladın hâli değil, onun vesilesiyle eve gelecek hayır ölçüdür. Rüya sahibinin yıl boyunca darlıktan uzak kalmasına da işarettir.

Rüyada kızının namaz kıldığını görmek

REKLAM

Rüyada kızının namaz kıldığını görmek işlerin daha düzgün bir hâl almasına işaret eder. Rüya sahibinin telaşının dinmesine ve büyük bir bolluğun içinde bulunmasına delalet eder. Sevilen kimselere yardım etmeye, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesine yorulur. Kız evladın namaz başında görülmesi, rüya sahibinin dağınık giden işlerinin toparlanacağına alamettir. Elin bollaşması ve yardım edecek güce kavuşmak bu rüyanın birlikte verdiği hükümdür.

Rüyada abinin namaz kıldığını görmek

Abi ya da ağabeyin namaz başında görülmesi iş dünyasında saygın bir konuma gelmeye işaret eder. Rüyada abinin namaz kıldığını görmek, görülen destek sayesinde maddi zararın karşılanacağına delalet eder. Uğranılan ziyanın yerine konmasına ve kaybedilenin geri gelmesine alamettir. Bolluk ve bereketli bir döneme girmeye, rahata ermeye yorulur. Rüyada abimin namaz kıldığını görmek de aynı hükümdedir.

REKLAM

Rüyada annemin namaz kıldığını görmek

Rüyada annemin namaz kıldığını görmek büyük bir beladan zarar görmeden kurtulmaya alamettir. Maddi imkânların artmasıyla geçim derdinin son bulmasına, gelirin katlanmasına işaret eder. Sağlık yönünden şikâyeti olan kimse için o rahatsızlığın geçmesine delalet eder. Annenin namaz başında görülmesi, rüya sahibinin başına gelmesi muhtemel bir kazadan korunacağına işarettir. Rüyada annesini namaz kılarken görmek de aileye rahat bir hayat sunmaya ve saygınlık kazanmaya yorulur.

Rüyada tanıdık birinin namaz kıldığını görmek

Rüyada tanıdık birinin namaz kıldığını görmek kaçırılan fırsatların yerine daha iyilerinin geleceğine işaret eder. Namaz kılanın tanınan biri olması hükmü kuvvetlendirir. Tanışıklığın bulunması rüyanın hayrını rüya sahibine daha yakın kılar ve beklenen karşılık daha kısa sürede görülür. Rüya sahibinin hayırlı günlere kavuşmasına, büyük işlere girişip başarılı olmasına delalet eder. Elden çıkan bir imkânın ardından üzülmeye gerek olmadığı, daha hayırlısının önüne geleceği biçiminde tabir edilir. Girişilecek büyük işin yarıda kalmayacağına ve rüya sahibinin istediği neticeyi alacağına yorulur. Fırsatın kaçmış olması bu rüyada hükmü olumsuz yapmaz, hayır daha sonraki bir imkânla gelir.

REKLAM

Rüyada tanıdık birinin evinde namaz kıldığını görmek

Namazın kimin evinde kılındığı bu rüyada ölçüdür. Rüyada tanıdık birinin evinde namaz kıldığını görmek, girişilen her işin dürüstlükle tamamlanmasına işaret eder. Ev sahibinin kim olduğu hükmü belirler, evin kendisi değil o kimseyle olan yakınlık ölçüye girer. Malın çoğalmasına ve yeni kapıların açılmasına delalet eder. Bekâr kimse için yakın zamanda tanışılacak biriyle evlenmeye yorulur. Rüya sahibinin azimle yürüdüğü yolda karşılığını bulacağına ve kazancının artmasına işaret sayılır.

Rüyada namaz kılan kadın görmek

Rüyada namaz kılan kadın görmek kötü niyetli kimselerden korunmaya işaret eder. Rüya sahibi hakkında kurulan bir tuzağın kendisine ulaşmadan dağılacağına delalet eder. Bu rüyada namaz kılanın kadın olması hükmün koruma yönünü kuvvetli hâle getirir. İffetli ve vakur bir kadınla tanışmaya, görülecek destekle kazancın artmasına alamettir. Rüyada tanıdık bir kadının namaz kıldığını görmek iş yolundaki engellerin kalkacağına yorulur. Rüya sahibi hakkında konuşulan sözlerin zarar vermeden sönmesine de haber verir. Rüyada namaz kılan bir kadın ya da namaz kılan kadın topluluğu görmek de aynı yönde tabir edilir.

REKLAM

Rüyada namaz kılan erkek görmek

Çalışıp kazanan bir erkeğin namaz başında görülmesi mesleki anlamda donanımlı ve bilgili hâle gelmeye işaret eder. Rüyada namaz kılan erkek görmek helal yoldan ve meşru kazançla hayallere kavuşmaya delalet eder. İstenen başarının elde edilmesine, ayağın tökezlememesine yorulur. Öğrenilen bir iş ya da kazanılan bir hüner sayesinde rüya sahibinin elinin güçleneceğine işaret sayılır. Rüyada tanıdık bir erkeğin namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin işinde daha yetkin bir hâle geleceğine alamettir. Rüyada namaz kılan adam görmek de bu hükmün içindedir.

REKLAM

Rüyada ölmüş birini namaz kılarken görmek

Rüya sahibinin vefat etmiş bir yakınını namaz başında görmesi büyük fırsatlar elde etmeye işaret eder. Rüyada ölmüş birini namaz kılarken görmek, rüya sahibinin uzun süredir taşıdığı sıkıntıdan yakın zamanda kurtulacağına delalet eder. Hikmet sahibi kimselerden olmaya, maddi durumun düzelmesine ve sadaka vermeye yorulur. Bu rüyada hüküm rüyayı gören kimseye bakar, onun hâlinin düzelmesi ve önünün açılması ölçüye girer. Rüyada ölünün namaz kılması, o kimse için dua ve istiğfarda bulunmaya da işaret eder. Ölmüş anneanneyi ya da ölmüş anneyi namaz kılarken görmek arasında hüküm bakımından fark yoktur.

REKLAM

Rüyada ölmüş birinin evinde namaz kıldığını görmek

Rüyada ölmüş birinin evinde namaz kıldığını görmek evli kimse için evlat müjdesidir. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmete delalet eder. Eve ve işyerine bereket girmesine, borçların kapanmasına yorulur. Bereketin eve girmesi, rüya sahibinin kazancının bollaşacağına ve işinin canlanacağına alamettir. Vefat etmiş kimsenin evinde kılınan namaz, o hanenin hayrının rüya sahibine ulaşacağına işaret sayılır.

Rüyada namaz kılan insanlar görmek

Kalabalık hâlinde kılınan bir namazın görülmesi emeğin karşılığını görmeye işaret eder. Rüyada namaz kılan insanlar görmek ummadık bir kazanca delalet eder. Kalabalığın kim olduğu değil, namazın topluca kılındığının görülmesi ölçüdür. Rüya sahibinin hayattan hoşnut olmasına, hayatın istediği şekilde değişmesine yorulur. Rüyada birilerinin namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin hayatında beklediği değişimin başladığına alamettir. Rüyada namaz kılanları görmek, rüyada namaz kılan cemaat görmek ve rüyada cuma namazı cemaati görmek de aynı karşılığı verir.

REKLAM

Rüyada camide namaz kıldığını görmek

Rüyada camide namaz kıldığını görmek yarım kalan işlerin tamamlanmasına işaret eder. Elde bulunan imkânların genişlemesine delalet eder. Bu rüyada ölçü namazın kılındığı yerdir ve cami burada namazın görüldüğü mekân olarak tabir edilir. Elindeki imkânın büyümesi, rüya sahibinin kazancının ve çevresinin genişlemesi biçiminde karşılık bulur. Yarım kalan işin tamamlanmasıyla birlikte rüya sahibinin beklediği netice de görülür. Rüyada camide namaz kılanları görmek, rüya sahibinin uzun süredir askıda bıraktığı bir işi bitireceğine yorulur.

Rüyada hangi namazın kılındığını görmek

REKLAM

Kılınan namazın adı da tabirde ölçüdür. Cenaze namazı ile sabah namazının görülmesi aynı hükümle karşılanmaz, her birinin kendi karşılığı vardır. Namazın vakti ve çeşidi, rüyanın hayrının hangi yönden geleceğini gösterir. Rüyada cuma namazı görmek ve bir topluluğun cuma namazı kıldığının görülmesi de namazın adıyla birlikte tabir edilir.

Rüyada cenaze namazı kıldığını görmek

Rüyada cenaze namazı kıldığını görmek kârlı bir işe girmeye işaret eder. Bolluğa ve rahata delalet eder. Zarar veren kimselerin rüya sahibinin hayatından çıkmasına yorulur. Rüya sahibine kötülüğü dokunan kimselerin uzaklaşmasıyla birlikte işlerin kazanca dönmesine alamettir. Bu rüyada cenazenin kimliği değil, namazın kılındığının görülmesi hükme esas alınır. Rüya sahibinin girişeceği işten beklediğinden fazla kazanç elde etmesine işaret sayılır. Rüyada cenaze namazı görmek ve cenaze namazı kılanları görmek de aynı karşılığı verir.

REKLAM

Rüyada sabah namazı kıldığını görmek

Rüya sahibinin sabah vaktinde kılınan bir namaza tanık olması, sabır ve kararlılığın karşılığını görmeye işaret eder. Rüyada sabah namazı kıldığını görmek mal ve taşıt sahibi olmaya delalet eder. Girişilen her işte fark yaratmaya, sorunların çözümünde aranan bir kimse olmaya yorulur. Uzun süre beklenen bir şeyin sabırla elde edileceğine ve rüya sahibinin eline mal geçeceğine alamettir. Rüyada sabah namaz kıldığını görmek de aynı tabire girer.