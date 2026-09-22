Rüyada öğretmen görmek, hükmü birkaç ölçüye bağlı olan rüyalardandır. Öğretmenin tavrı bunların en görünenidir. Kızgın ve azarlayan bir öğretmenin hükmü, güler yüzlü bir öğretmeninkinden başkadır. İkinci ölçü öğretmenin tanınıp tanınmamasıdır. Okul yıllarından hatırlanan bir kimseyle hiç görülmemiş bir öğretmen aynı karşılığı almaz. Üçüncüsü de rüya sahibinin rüyadaki yeridir, çünkü ders alanla ders verenin hükmü ayrı yürür.

Rüyada öğretmen görmek

Rüyada öğretmen görmek, tabirde yönetici, yargıç, hüküm ve hukuk ehli bir kimseye delalet eder. Bu kimse, önüne gelen işi tartan, doğruyu yanlıştan ayıran ve verdiği sözle bağlayan biridir. Öğretmenin daha dar bir karşılığı da vardır. Bilgisiz bir topluluğun işlerini yürüten, o topluluğun başında duran ve onlar adına karar veren kimse rüyada öğretmen suretinde görünür. Rüyada tanınmayan bir öğretmen görüldüğünde hüküm doğrudan budur. Rüya sahibi bu rüyada öğretmenin karşısındaki taraftadır ve işini görecek olan da karşısındaki o kimsedir. Öğretmenin rüyada öğrettiği şey hayra, gösterdiği yön ise rüya sahibinin önünde açılacak bir kapıya işaret eder. Rüya sahibi için ilim ve itibar kazanmaya, maddi darlığın açılmasına, elinin genişlemesine de yorulur.

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Rüyada öğretmeni görmek ve rüyada öğretmenimizi görmek, rüya sahibinin işlerinin sözü dinlenen bir kimsenin eline geçeceğine ve o kimsenin kararıyla düzeleceğine delalet eder. Bu iki söyleyiş de tanınmayan öğretmen hükmüne girer.

Öğretmenin kızdığını ve azarladığını görmek, azarın arkasında hayır bulunduğuna delalet eder. Azarlanan kimse, kendisini azarlayandan hayır görür ve o sert sözün karşılığını iyilikle alır. Bu rüya sıkıntıdan, borçtan ve hastalıktan uzak kalınacağına işaret eder. Borcu olan kimse için borcun kapanmasına, hastası olan için şifaya yorulur. İş yerinde süren bir anlaşmazlığın uzlaşmayla kapanacağına, tarafların barışıp işin yeniden yürümesine delalet eder. Kazancın artacağına ve ele geçenin bereketlenmesine de işarettir.

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Öğretmenin güler yüzlü olduğunu ve gülümsediğini görmek ise verilecek kararın ve seçilecek yolun isabetli çıkmasına, yakın zamanda rahata erilmesine delalet eder.

Rüyada eski öğretmenini görmek

Rüyada eski öğretmenini görmek, iş hayatında tıkanan ve bir türlü yürümeyen bir işin, geçmişten tanıdık bir kimse aracılığıyla çözüme kavuşmasına delalet eder. O kimse rüya sahibinin uzun zamandır uğramadığı bir çevreden çıkar ve kapalı duran kapıyı onun adı açar. Bu rüyada hayır, rüya sahibinin kendi çabasından değil, tanıdığın gösterdiği kolaylıktan gelir. Rüyada tanıdık öğretmen görmek ve rüyada eski öğretmenlerini görmek, uzun zamandır görüşülmeyen kimselerle kavuşmaya ve gönlün ferahlamasına delalet eder.

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Rüyada ilkokul öğretmenini görmek

Rüyada ilkokul öğretmenini görmek, rüya sahibinin bilgi bakımından yükseleceğine, kendisinden beklenen konuma ulaşacağına ve kederli günlerin arkada kalmasına delalet eder. Rüyada ilkokul öğretmeni görmek, rüyada eski ilkokul öğretmenini görmek ve rüyada sınıf öğretmenini görmek, yıllar önce başlanmış bir işin, verilmiş bir emeğin karşılığının geç de olsa alınmasına işaret eder.

Rüyada lise öğretmenini görmek

Rüyada lise öğretmenini görmek, yakın geçmişten gelen bir tanıdığa işaret eder. Bazı kimselerle ortaklaşa büyük bir iş görüleceğine, o işin de bu tanıdığın eliyle kurulacağına delalet eder. Ortaklığın uzun sürmesine ve rüya sahibine söz hakkı düşmesine yorulur.

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Rüyada ortaokul öğretmenini görmek

Rüyada ortaokul öğretmenini görmek, araya girip bir dargınlığı bitirecek tanıdık bir kimseye delalet eder. Bozulmuş bir ilişkinin onun sözüyle düzelmesine ve gönül alınmasına işaret eder.

Rüyada ölmüş öğretmenini görmek

Rüyada ölmüş öğretmenini görmek, her şeyin bittiği düşünülen bir anda müjdeli haber alınacağına delalet eder. Berekete ve huzura, kaybedilenin yerine daha iyisinin konmasına işaret eder. Küskünlüklerin ve kızgınlıkların sona ermesine de yorulur.

Rüyada öğretmen olduğunu görmek

Rüyada öğretmen olduğunu görmek, rüya sahibini verme ve yönetme tarafına geçirir. Büyük bir sorumluluk alıp bunun sonunda insanları idare edecek konuma gelmeye, toplum içinde şereflenmeye ve yüksek bir rütbeye erişmeye delalet eder. Bu rüyada hayır, üstlenilen yükün büyüklüğü kadardır. Yük ne kadar ağırsa erişilecek rütbe de o kadar yüksektir. Rüyada öğretmen olmak ve rüyada öğretmenlik yapmak, çalışan kimse için terfiye, öğrenci için yüksek not almaya, işsiz için iş bulmaya işaret eder. Rüyada öğretmenlik yaptığını görmek, rüya sahibinin sözünün dinleneceğine ve emri altında çalışan kimseler bulunacağına delalet eder. Rüyada birine ilim öğrettiğini görmek mertebe ve şeref sahibi olmaya yorulur.

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Rüyada öğretmen olarak atandığını görmek

Rüyada öğretmen olarak atandığını görmek, çok istenen bir işin olup bitmesine delalet eder. Ataması beklenen kimse için göreve başlamaya, bir yere girmek üzere sıra bekleyen kimse için sıranın gelmesine işaret eder. Resmi bir yazının ya da onayın çıkmasına da yorulur.

Rüyada sınıf öğretmeni olduğunu görmek

Rüyada sınıf öğretmeni olduğunu görmek, uzun zamandır kurulan bir hayale ulaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin gönlünden geçen mesleğe girmesine yorulur.

Rüyada okulda öğretmen olduğunu görmek

Rüyada okulda öğretmen olduğunu görmek, rüya sahibinin işini herkesin gözü önünde ve belli bir düzen içinde yürüteceğine delalet eder. Üstlendiği işin bereketlenip hayırla sonuçlanmasına, mesleğinde ustalaşmasına ve para sıkıntısının bitmesine işaret eder.

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Rüyada öğretmen ile konuşmak

Rüyada öğretmen ile konuşmak, rüya sahibini alma tarafına koyar. Geleceğini iyi yönde etkileyecek bir şey öğreneceğine ve sıkıntısını anlatacağı bir destek bulacağına delalet eder. Rüyada öğretmenle konuşmak, derdin dinlenip çözülmesine, işteki verimin artmasına ve sıhhate yorulur. Rüyada erkek öğretmen ile konuşmak ve rüyada bayan öğretmenle konuşmak da aynı tabire girer. Rüyada öğretmenden ders almak, rüya sahibinin üzerine dikkatlerin çekileceğine, kaçırılmış bir fırsatın geri geleceğine ve mal mülk edinmeye delalet eder. Rüyada öğretmeni dinlemek ise istikbalin açık olmasına işaret eder.

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Rüyada öğretmenle tartışmak

Rüyada öğretmenle tartışmak, kimsenin beklemediği bir başarı elde etmeye yorulur. Rüya sahibinin kendisini ispat edeceği bir kapı açılacağına işaret eder.

Rüyada öğretmene sarılmak

Rüyada öğretmene sarılmak ve rüyada öğretmenin elini öpmek, zorlukta değerli bir kimseden yardım görüp o zorluğu aşmaya delalet eder.

Rüyada erkek öğretmen görmek

Rüyada erkek öğretmen görmek, gelecekte saygın bir kimse olmaya ve çalışmanın meyvesini almaya delalet eder. Uzun süredir beklenen bir dileğin gerçekleşmesine ve sürüncemede kalan bir sağlık meselesinin çözülmesine yorulur. Rüyada tanıdık erkek öğretmen görmek, beklenen o dileğin rüya sahibinin önceden bildiği bir kimsenin eliyle gerçekleşeceğine delalet eder.

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Rüyada bayan öğretmen görmek

Rüyada bayan öğretmen görmek ve rüyada kadın öğretmen görmek, dışarıdan gelecek prestijli bir iş teklifine delalet eder. Teklifi hazırlayan da ona karar veren de rüya sahibi değildir, haber ona ulaşır ve önüne konur. Teklifin geldiği kapı rüya sahibinin kendi çabasıyla açılmaz, o kapı kendiliğinden açılır.

Rüyada tanıdık bayan öğretmen görmek

Rüyada tanıdık bayan öğretmen görmek, o teklifi getiren kimsenin rüya sahibinin kendi çevresinden çıkacağına işaret eder.

Rüyada branşına göre öğretmen görmek

Öğretmenin branşı, rüya sahibine gelecek hayrın hangi işten çıkacağını gösterir. Hangi ders okutuluyorsa açılacak kapı da o dersin işaret ettiği alanda görünür. Rüyada müzik öğretmeni görmek incelikle ve zevkle yapılan bir işe, rüyada Türkçe öğretmenini görmek sözün ve kalemin açılmasına delalet eder. Rüyada coğrafya öğretmeni görmek yol ve uzak yer işlerine, rüyada edebiyat öğretmenini görmek ise güzel sözle takdir toplamaya yorulur.

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Rüyada matematik öğretmenini görmek

Rüyada matematik öğretmenini görmek, hesabı ve ölçüsü belli bir işte söz sahibi olmaya delalet eder. Rüya sahibinin para ve hesap işlerinde sözünün geçeceğine, yanlış giden bir hesabın düzeltilip zararın önlenmesine işaret eder. Rüyada matematik öğretmeni görmek, alacak verecek meselesinin açıklığa kavuşmasına yorulur.

Rüyada İngilizce öğretmenini görmek

Rüyada İngilizce öğretmenini görmek, yabancı dil ve yurt dışı tarafında açılacak bir kapıya delalet eder. Uzaktaki bir kimseyle kurulacak bağdan iş çıkmasına işaret eder.

Rüyada öğretmen arkadaşını görmek

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Rüyada öğretmen arkadaşını görmek, sözü geçen ve hüküm ehli bir kimsenin arkadaş sıfatıyla rüya sahibinin yanında durduğuna delalet eder. Uzun süredir alınamayan bir hakkın teslim edilmesine, tartışmalı bir meselede sözün rüya sahibinden yana dönmesine işaret eder. Haksızlığa uğrayan kimse için hakkının geri verilmesine yorulur.

Rüyada çocuğunun öğretmenini görmek

Rüyada çocuğunun öğretmenini görmek, hanenin ve çocuğun işlerinin düzene girmesine delalet eder. Ev halkının dağınık duran meselelerinin sırayla yoluna koyulacağına, çocuğun geleceğiyle ilgili işlerin ehlinin eline geçeceğine işaret eder. Rüyada oğlunun öğretmenini görmek, oğlun önünün açılmasına ve rüya sahibiyle arasındaki işlerin yoluna girmesine delalet eder.

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Rüyada öğretmenin öldüğünü görmek

Rüyada öğretmenin öldüğünü görmek, bir işin sona erip yerine yenisinin açılmasına delalet eder. Rüyada görülen ölüm burada korkuya değil hayra yorulur ve rüyada öldüğü görülen öğretmenin ömrünün uzun olacağına işaret eder. Kapanan kapının ardından rüya sahibinin önüne daha geniş bir işin çıkacağına delalet eder.