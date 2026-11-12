Rüyada sigara görmek tabiri nedir? Rüyada oğlunun, kızının, ölmüş birinin kızını görmek tabiri ne anlama gelir?

Rüyada sigara görmek, tabirde sigaranın hangi hâlde görüldüğüne ve rüya sahibinin ona ne yaptığına bakılarak yorumlanır. Sigaranın hangi elde tutulduğu, yarım ya da bütün oluşu, paketinin dolu ya da boş olması hükmü değiştirir. Satın almak, birinden almak, yakmak, sarmak ve başkasına vermek gibi eylemler de ayrı ayrı tabir edilir. Sigaraya başlamak ile sigarayı bırakmak ise birbirinden farklı yönlere yorulur.

Rüyada sigara görmek

Rüyada sigara görmek, yaşanan keder, çile ve darlıktan sonra gelecek ferahlığa ve rahatlığa delalet eder. Tabir iki yönlüdür. Rüya önce sıkıntılı bir dönemin habercisidir, ardından o dönemin geride kalacağını ve kısmetin açılacağını müjdeler. Sigara ayrıca rahatına düşkün, eğlenceyi seven bir kimseye işaret eder. Kalabalık meclislere davet edilmeye de yorulur. Sigara içmek ise ayrı bir rüyadır ve kendi tabirine sahiptir.

Rüyanın hayır yönü ağır bastığında sigara, bulutların dağılmasına, bereketin gelmesine, iş hayatında terfiye ve bekar kimse için dünyaevine girmeye yorulur. Hükmün hangi yöne ağır basacağı rüyayı gören kişinin durumuna göre ayrılır. Sigarayı ibadetlerin isteksizce yerine getirilmesine ve dini görevlerde gevşekliğe yoran bir tabir de vardır. Bazı kaynaklara göre sigara ağızlığı görmek, arkadaşlarla bir araya gelmeye ve kanaatkârlığa işarettir.

Sağ elde sigara görmek bereketin artmasına yorulur. Sol elde sigara ise işlerin kesatlaşmasına ve darlığa delalet eder. Yarım sigara görmek işlerin ters gitmesine işarettir. Sigara kartonu görmek sıkıntıların kalmayacağına, renkli sigara görmek ise malın ve gelirin artmasına yorulur.

Rüyada sigara görmek ama içmemek

Rüyada sigarayı görüp içmemek, rüya sahibinin güçlü ve iradeli biri olduğuna, nefsine hâkim olacağına işaret eder. Sigarayı çöpe atmak da iradenin sağlamlığına delalet eder.

Rüyada sigara paketi görmek

Rüyada sigara paketi görmek, çoğunlukla şerre yorulur. Rüya sahibinin elindekini kaybedeceğine ve istemediği kazançlarla karşılaşacağına işaret eder. Bilmeden yaptığı hatalardan dolayı sonradan pişmanlık duyacağına da delalet eder.

Paketin dolu ya da boş olması tabirin yönünü değiştirir. Dolu sigara paketi görmek terfiye ve iş hayatında yükselişe delalet eder. Boş sigara paketi ise nasibin azalmasına, borçlanmaya ve maddi sıkıntıya yorulur. Bir yoruma göre paket bolluk ve berekete de işaret eder, ancak bu yorum yaygın hükmün önüne geçmez.

Rüyada sigara dumanı görmek

Rüyada sigara dumanı görmek, rüya sahibinin istemediği durumlara tanık olacağına, yakın zamanda sıkıntı ve üzüntü yaşayacağına delalet eder. Duman, gelecek bir derdin ve rüya sahibini huzursuz edecek bir haberin alametidir. Bir yorumda terfiye ve borçların ödenmesine de yorulur, ama yaygın hüküm onu sıkıntıya yorar.

Rüyada sigara izmariti görmek

Rüyada sigara izmariti görmek, aile içindeki tatsızlıkların sona ereceğini ve ev hayatına bolluk geleceğini haber verir. Maddi yönden güçlenmeye de işaret eder.

Rüyada sigara külü görmek

Rüyada sigara külü görmek, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girmeye ve rahat bir hayat sürmeye delalet eder. Mal varlığının artacağına da yorulur. Rüya sahibi kazancını artırmak için bir yol arıyorsa kül, hileli yollara başvurmaya karşı bir uyarı sayılır.

Rüyada sigara almak

Rüyada sigara almak, rüya sahibinin gitmek istediği yere gideceğine ya da yeni bir yere taşınacağına delalet eder. Borçlarını ödeyip rahatlayacağına da işaret eder. Rüyada sigara satın almak, yeni bir girişime adım atmaya yorulur. Rüya sahibinin önünde hayır ve bereket kapılarının açılacağına delalet eder. Sigara satmak ise tek bir kaynakta ortaklık kurulan kimseden zarar görmeye yorulur.

Rüyada birinden sigara almak

Rüyada birinden sigara almak, hayattaki aksiliklerin ve engellerin ortadan kalkacağına işaret eder. Çevreden takdir görmeye de yorulur. Hiç beklenmedik bir yerden gelecek kazanca da delalet eder.

Rüyada sigara yakmak

Rüyada sigara yakmak, yakın zamanda bir musibetle karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı bir maddi duruma gireceğine işaret eder. Bir yoruma göre sigara yakmak güzel günlerin artmasına ve dostların yardımıyla istenen işin gerçekleşmesine yorulur, ancak yaygın tabir bu rüyayı uyarıya yorar.

Rüyada birine sigara vermek

Rüyada birine sigara vermek, işlerin açılacağına ve çevrenin genişleyeceğine delalet eder. Rüya sahibinin emeğinin karşılığını alacağına işaret eder. Bir kaynakta bu rüya, yeni bir iş ya da yeni bir ev arayışına girmeye delalet eder.

Rüyada sigara paketi vermek

Rüyada sigara paketi vermek, güvenilir kişilerle birlikte yola çıkmaya ve az emekle çok kazanç elde etmeye işaret eder. Evde ve işte bolluğun ve bereketin alametidir.

Rüyada sigaraya başlamak

Rüyada sigaraya başlamak iki yönlü tabir edilir. Olumsuz yönüyle olacakların önüne geçilemeyeceğine, özenti bir hayata ve kötü bir çevreyle ilişki kurmaya delalet eder. Olumlu yönüyle güç ve kudret sahibi olmaya, iş hayatında adımlar atmaya ve rüya sahibinin haklılığının anlaşılmasına yorulur.

Rüyada sigarayı bırakmak

Rüyada sigarayı bırakmak, dağınık hayatın düzene gireceğine işaret eder. Bu düzenin ardından refah ve huzur geleceğini haber verir.

Rüyada sigara sarmak

Rüyada sigara sarmak, askıda kalan işlerin tamamlanacağına işaret eder. Rızkın genişlemesine ve uzun zamandır beklenen birçok hayalin gerçekleşmesine de delalet eder.