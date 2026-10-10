Rüyada temizlik yapmak, temizliği kimin yaptığına, nerede ve hangi araçla yapıldığına, kullanılan suyun ya da malzemenin hâline göre farklı tabir edilir. Evde, iş yerinde ya da camide yapılan temizlik, annenin ya da bir akrabanın temizlik yaptığını görmek, bayram öncesi yapılan temizlik ve temizlik malzemesi almak birbirinden ayrı rüyalar olarak tabir edilir.

Rüyada temizlik yapmak

Rüyada temizlik yapmak hayra yorulur. Rüya sahibinin kendisini üzen, sıkan ve huzursuz eden şeylerden kurtulacağına, huzur ve esenlik bulacağına işaret eder. Zor bir durumdan çıkılacağına, uzun süredir çözülmeyen sorunların çözüme kavuşacağına delalet eder. İşlerin yoluna gireceğini de haber verir.

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Temizlik yaptığını görmek yeni ve hayırlı bir döneme, hayırlı haberlere de yorulur. Kişinin kalbindeki kuşkulardan arınacağını da haber verir. Bu rüya hastalıktan kurtulup eski sağlığına kavuşmaya da alamettir.

Bazı tabirciler bu rüyayı dünyevi ferahlıktan önce manevi yönüyle ele alır. Onlara göre temizlik yapmak rüya sahibinin dindarlığına, salih amellere yönelmesine ve günahlardan arınmasına delalet eder.

Rüyada cami temizlemek hayırlı işlere ve duaların kabul olacağına işarettir. Rüya sahibinin kalbinde Allah sevgisinin bulunduğuna, azimle çalışıp muradına ereceğine de delalet eder.

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Rüyada ev temizliği yapmak

Rüyada ev temizliği yapmak, iş hayatında uzun zamandır süren sorunların emek ve sabırla çözüleceğine delalet eder. Aile içindeki maddi sıkıntıların kısa sürede ortadan kalkacağına işarettir. Evde temizlik yapmak hanede huzura ve aile bağlarının güçlenmesine de yorulur.

Evde çöp temizlemek maddi zorlukların hızla kaybolacağına işaret eder.

Rüyada başkasının evinde temizlik yapmak

Başkasının evinde temizlik yapmak, rüya sahibinin korkularından ve mutsuzluğundan kurtulacağına delalet eder. Tedirgin günlerin geride kalacağına, engellerin kolayca aşılacağına işarettir. Bazı yorumlarda bu rüya, kişinin sevdiklerine maddi ve manevi destek olacağına, zor günlerinde birinin yanında duracağına alamettir.

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Rüyada başkasının temizlik yaptığını görmek

Rüyada başkasının temizlik yaptığını görmek, temizliği yapan kişinin manevi olarak yükseleceğine alamettir.

Temizlik yapıldığını görmek ise yapanı belli olmayan bir rüyadır. Rüya sahibinin etrafındaki sıkıntıların ortadan kalkacağına, işlerinin yoluna gireceğine delalet eder.

Akrabayı temizlik yaparken görmek, akrabalar arasındaki dertlerin çözüleceğine ve ailede huzurun artacağına işarettir. Temizliği yapan akrabanın manevi yönden yükselmesine de yorulur.

Rüyada temizlik yaptırmak manevi huzur bulmaya delalet eder. Günahlardan tövbe edip imana yönelmeye, sıkıntı ve endişelerden uzaklaşmaya işaret eder.

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Rüyada annenin temizlik yaptığını görmek

Annenin temizlik yaptığını görmek, rüya sahibinin hayatını değiştirecek güzel olaylar yaşayacağının müjdesidir. Sıkıntılarının ve sorunlarının kısa zamanda sona ereceğine delalet eder. İş yerinde bolluk ve berekete, maddi birikime, sağlık sıkıntılarının geride kalmasına ve hayırlı bir evliliğe de işarettir.

Anneyle ya da aileyle birlikte temizlik yapmak ise ayrı bir rüyadır. Rüya sahibinin ailesinin mutluluğunu sağlamaya niyetli olduğuna, aile desteği göreceğine ve aile fertlerinin dertlerinin çözümüne katkıda bulunacağına işarettir. Kalabalıkla ya da arkadaşlarla temizlik yapmak kalıcı dostluklara ve toplu bir sevince yorulur.

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Ölmüş anneyi temizlik yaparken görmek, borcu olanların sorunlarının aileleri eliyle çözüleceğine delalet eder. Ertelenen dileklerin gerçekleşeceğine ve hayallerde değişiklikler olacağına işarettir. Ailede huzurun yeniden kurulmasına, kazançta artışa da alamettir.

Rüyada temizliğe gitmek

Rüyada temizliğe gitmek, rüya sahibinin çok sevdiği kişilerle birlikte giriştiği işleri başarıya ulaştıracağına işaret eder. İş hayatında ilerlemeye, zahmetin ve hastalığın sona ermesine, mal ve varlık sahibi olmaya delalet eder. Yapılan iyiliklerin dostluk ve saygı doğuracağını, anlaşmazlıkların biteceğini de haber verir.

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Ev temizliğine gitmek, yani başka birinin evine temizlik için gitmek, başarının ardından gelecek bir sevince yorulur. Tasarrufun artacağına ve ticarette ilerleme kaydedileceğine alamettir. Başkasının evinde temizliği yaparken görülen rüya korkulardan kurtulmaya yorulurken o eve temizliğe gitmek rüya sahibinin kazancına ve ticaretine işaret eder.

İş yerinde temizlik yapmak sıkıntıların geride kalacağına, hedeflere ulaşılacağına ve helal yoldan kazanca delalet eder. Eski iş yerinde temizlik yapmak ise geçmişte kalmış bir sorunun kişiyi yeniden meşgul edeceğine, sonunda da çözüleceğine yorulur.

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Rüyada temizliği nasıl ve neyle yaptığına göre tabiri

Temizlikte kullanılan araç ve temizliğin yapılış biçimi, rüyanın yönünü değiştirir. Elektrikli süpürgeyle temizlik yapmak, işin kolayca sonuçlanacağına ve yapılan işte başarıya işaret eder.

Süpürerek temizlik yapmak iki yönde tabir edilir. Bir yoruma göre bu rüya maddi zorluklara ve geçici bir derde delalet eder. Başka bir yoruma göre ise ev süpürmek, rüya sahibinin imkânlarını yeni işlere yatırmasına yorulur.

Fırçayla temizlik yapmak rüya sahibinin titiz yaradılışına, dertsiz, uzun ve keyifli bir ömre alamettir. Cam silmek ya da pencere temizlemek, kişinin etrafındakiler tarafından sevileceğine işaret eder. İş ya da eğitimle ilgili güzel haberlere ve güzel günlere dönüşe de yorulur.

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Rüyada suyla temizlik yapmak

Rüyada suyla temizlik yapmak hayırlı bir rüya sayılır. Yakında beklenen hayırlı haberlerin geleceğine, mutluluğa, bolluk ve berekete işaret eder. Duru ve temiz suyla temizlik yapmak bol ve helal kazanca delalet eder.

Bulanık suyla temizlik yapmak ise hayra yorulmaz. Bulanık su, rüya sahibinin haram mal edineceğine delalet eder.

Rüyada toz alarak temizlik yapmak

Rüyada toz alarak temizlik yapmak, zor ve karmaşık bir durumdan ustalıkla kurtulmaya yorulur. Rüya sahibi, içinden çıkamadığı bir işi becerisiyle çözüme kavuşturur.

Bazı tabirciler ise evde toz temizlemeyi başka bir yöne çeker. Onlara göre bu rüya, kişinin birinden borç alacağına işaret eder.

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Rüyada temizlik malzemesi görmek

Rüyada temizlik malzemesi görmek, büyük bir gayretle daha iyi işler ortaya konacağına alamettir. Kazanılan ekmeğin muhtaçlarla paylaşılacağına ve uzak akrabaların bir araya geleceğine delalet eder. Rahat ve kazançlı bir işin başına geçilmesine, Allah'ın lütfuna erişilmesine de yorulur.

Deterjanla temizlik yapmak endişe veren ayrıntıların ortadan kalkmasına ve ilişkilerdeki küskünlüklerin son bulmasına işaret eder. Sabunla temizlik yapmak ise emek verirken bir usanç yaşanacağına işarettir.

Rüyada temizlik malzemesi almak

Temizlik malzemesi almak evlat sahibi olunacağına ve kavgasız bir düzene işaret eder. Rüya sahibinin söz sahibi olacağına, dost yardımı göreceğine delalet eder. Alınan yeni bir kararla işlerin düzeleceğine de yorulur. Marketten temizlik malzemesi almak evlilikte mutluluğa alamettir.

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Rüyada bayram temizliği yapmak

Rüyada bayram temizliği yapmak büyük bir sevincin müjdesidir. Rüya sahibinin murada ereceğine ve refaha kavuşacağına delalet eder.