Rüyada yangın söndürmek, ateşin kendisinden çok rüya sahibinin ona karşı ne yaptığına bakılarak açıklanır. Alevle uğraşmak, onu bastırmaya çalışmak ya da tamamen söndürmek birbirinden ayrı rüyalar sayılır. Yangının evde mi, ormanda mı çıktığı, söndürmede su kullanılıp kullanılmadığı ve işi rüya sahibinin mi yoksa itfaiyenin mi yaptığı da ayrıca dikkate alınır. Yangının çıktığını görüp ardından onu söndürmek de bu rüyanın sık görülen biçimlerindendir.

Rüyada yangın söndürmek

Rüyada yangın söndürmek hayırlı ve olumlu yorumlanan bir rüyadır. Rüya sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılardan, dert ve tasalardan kurtulacağına işaret eder. Uzun süredir üzerine çöken ağırlık kalkar, zor bir dönem geride kalır. Rüya sahibi hayatını yeniden düzene sokar ve yarım kalan işlerine döner.

İş ve kazanç bakımından da bu rüya müjdelidir. Rüya sahibinin işlerinin açılacağına, mesleğinde ilerleme fırsatlarının doğacağına delalet eder. Uzun süredir çekilen maddi darlığın sona ereceğine de haber verir. Uğraşılan bir işte başarıya ulaşmak bu rüyanın en belirgin karşılığıdır. Mesleğinde ilerlemek isteyen kimse için bu rüya, yeni imkânların kendisine açılacağına işarettir.

Yangını söndürdüğünü görmek, hüznün yerini sevince bırakacağının alametidir. Rüya sahibinin huzurlu bir döneme gireceğine yorulur. Söndürülen ateş, hayatın zor döneminden kurtuluşa delalet eder. Rüyayı gören kişinin durumuna göre bu müjdelerden biri öne çıkar.

Bir kaynak rüyada yangın söndürmeyi bereketli bir evliliğe de yorar. Ancak yaygın olan görüş sıkıntıdan kurtuluş ve işlerin düzelmesidir.

Rüyada yangın söndürmeye çalışmak

Anlaşmazlıkların giderilmesi, yangını bastırmak için uğraşan kimseye verilen ilk müjdedir. Rüya sahibinin harcadığı emeğin boşa gitmeyeceğine, sağlığının yerine geleceğine ve gönlünün ferahlayacağına da delalet eder. Bir süredir aralarında soğukluk bulunan kimselerle arası düzelir.

Rüyada yangını söndürmeye çalışmak, rüya sahibinin karşısına çıkan zorlukların üstesinden geleceğine de yorulur. Başladığı işi yarıda bırakmayacağına, girdiği işi sonuna kadar götürüp tamamlayacağına haber verir. Rüyayı bereketli bir evliliğe yoran kaynak, söndürmeye çalışmayı da hayırlı bir yuva kurulmasına yorar.

Rüyada yangın çıktığını görmek ve söndürmek

Kötü bir başlangıcın hayırla sonuçlanacağına yorulan bir rüyadır. Yangının çıkması tek başına zor günlere ve umutların yitirilmesine işaret etse de rüya sahibinin onu söndürmesi bu kötü günleri aşacağına delalet eder. Önce gelen sıkıntı kalıcı olmaz, rüya sahibinin gayretiyle geride kalır.

Rüyada yangın çıkması ve söndürmek, zor dönemin ardından ferahlık ve mutluluk geleceğinin müjdesidir. İşlerin yoluna gireceğine, maddi durumun düzeleceğine işarettir. Çıkan yangını söndürmek ise başa gelen kötü günlerin rüya sahibinin kendi eliyle sona ereceğine haber verir. Kaybolduğu sanılan umutlar yeniden canlanır.

Rüyada evde yangın çıkması ve söndürmek

Rüya sahibinin kendi evinde çıkan yangını bastırması, hanesindeki sıkıntıların çözüleceğine işaret eder. Evde biriken borçların ödeneceğine, hane halkının mutluluğa kavuşacağına yorulur. Aile içinde süren darlık sona erer, ev halkı rahat bir nefes alır.

Rüyada evde yangın söndürmek, bereketli alışverişlerle maddi kazanç elde edileceğine delalet eder. Rüya sahibinin kardeşleriyle gireceği ortak işlerde başarı sağlayacağına da haber verir. Kendi evinde çıkan yangını söndürmek, ev halkının geçiminin genişleyeceğinin ve refahının artacağının alametidir. Hanenin geçimi rahatlar, evin düzeni yeniden kurulur.

Rüyada yangın görmek ve söndürmek

Alevi görüp ardından söndüren kimse, uzun süredir beklediği başarıya kısa zamanda ulaşır. Rüyada yangın görmek ve söndürmek, rüya sahibinin karşılaştığı sorunlara isabetli bir çare bulacağına da delalet eder.

Bu rüya itibarla da ilgilidir. Alevi görüp ona müdahale eden kimsenin çevresindeki saygınlığının artacağına işaret eder. Rüya sahibinin işini aklıyla yoluna koyacağına ve çevresinde adının hayırla anılacağına yorulur.

Rüyada orman yangını söndürmek

Rüyada orman yangını söndürmek, kapanan kapıların açılacağının işaretidir. Büyük arzuların gerçekleşeceğine, uzun süredir özlenen kişilere kavuşulacağına yorulur. Hasretle beklenen bir buluşma gerçekleşir.

Orman yangını söndürmek, rüya sahibinin hayırlı ortaklık işlerine gireceğine de işarettir. Rüya sahibinin iş hayatında ve aile hayatında bereket göreceğine delalet eder. Rüyada orman yangını görmek ve söndürmek ise bir kaynakta rüya sahibinin işlerine akılla çare bulan bir kimse olduğuna yorulmuştur.

Bir kaynak bu rüyaya ayrıca bir uyarı ekler. Ona göre çözülmeyen anlaşmazlıklar sevilen kişilerden ayrılığa dönüşebilir. Ancak diğer kaynaklar orman yangını söndürmeyi tamamen hayra yorar ve yaygın olan görüş de budur.

Rüyada yangını suyla söndürmek

Ateşi suyla bastırmak, rüya sahibinin çalışmalarından büyük maddi kazanç elde edeceğinin müjdesidir. İnsanlardan sevgi ve hayır dua göreceğine yorulur. Sorunların çözüleceğine, mülk edinileceğine de delalet eder. Kaybolan aile huzurunun geri geleceğine işaret eder.

Bir kaynakta bu rüya, rüya sahibinin güçlü ve başarılı bir kimseyle iş birliği kuracağına ve bu kimseden destek göreceğine yorulur. Ana yön ise maddi kazançtır.

Hortumla yangın söndürmek de suyla söndürmenin bir biçimidir. Rüya sahibinin alacağı destek sayesinde başarıya ulaşacağına, çevresinde saygın bir konuma geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin önüne çıkan fırsatları doğru değerlendireceğinin de alametidir.

Rüyada itfaiyenin yangını söndürdüğünü görmek

İtfaiyenin alevlere müdahale ettiğini görmek, rüya sahibinin makamının ve şöhretinin artacağına işaret eder. Rüyada itfaiyenin yangını söndürdüğünü görmek, rüya sahibinin sorunlarının başkalarının yardımıyla çözüleceğine de delalet eder. Kendi gücüyle içinden çıkamadığı bir sıkıntı, başkalarının eliyle sona erer.