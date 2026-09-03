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        Haberler Kültür-Sanat Sting'in gitaristi Dominic Miller, İstanbul'da sahne alacak

        Sting'in gitaristi Dominic Miller, İstanbul'da sahne alacak

        Sting'in gitaristi Dominic Miller, 25 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Sting'le birlikte imza attığı eserleri ve solo repertuvarını caz-fusion tınılarıyla buluşturacak Miller, Fragile, Fields of Gold ve Bring On the Night gibi sevilen parçaları seslendirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Sting'in gitaristi İstanbul'a geliyor

        Sting'in gitaristi Dominic Miller, 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        "Shape of My Heart" ve "La Belle Dame Sans Regrets" gibi önemli hitlerin ortak yazarı olan sanatçı, caz-fusion tınılarıyla harmanlanan solo repertuarını ve klasikleşmiş parçaları sahneye taşıyacak.

        Sanatçı, kariyeri boyunca müzik dünyasının önemli isimlerinden Phil Collins, Peter Gabriel, Tina Turner, Pat Metheny, Luciano Pavarotti ve Sheryl Crow ile aynı sahneyi paylaştı.

        Dominic Miller konserde "Fragile", "Fields of Gold" ve "Bring On the Night" adlı eserlerinin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

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        #Dominic Miller
        #Sting
        #Zorlu PSM
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