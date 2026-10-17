Suuçtu Şelalesi yağışların ardından coştu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından coştu
Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:04 Güncelleme:
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkisinde bulunan ve yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen Suuçtu Şelalesi’nde, yağışların ardından su akışı arttı.
İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Muradiyesarnıç Mahallesi sınırlarında bulunan şelalenin çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, sonbahar renklerine büründü.
Yağışların ardından coşan Suuçtu Şelalesi, sonbahar manzarasıyla görüntülendi.
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