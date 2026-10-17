Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Suuçtu Şelalesi yağışların ardından coştu

        Suuçtu Şelalesi yağışların ardından coştu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından coştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yağışların ardından şelale coştu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çataltepe mevkisinde bulunan ve yaklaşık 38 metre yükseklikten dökülen Suuçtu Şelalesi’nde, yağışların ardından su akışı arttı.

        İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Muradiyesarnıç Mahallesi sınırlarında bulunan şelalenin çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, sonbahar renklerine büründü.

        Yağışların ardından coşan Suuçtu Şelalesi, sonbahar manzarasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilek Gül ile HT 360 - 15 Ekim 2026

        Habertürk'te yayınlanan HT 360 programında, İstanbul'da yaşanan ve son 84 yılın en yüksek yağış rakamı olarak kayıtlara geçen sel felaketi tüm yönleriyle masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde; kent genelinde hayatı felç eden şiddetli yağışlar ve dere yataklarındaki çarpık yapılaşmanın sonuçlar...
        #Suuçtu Şelalesi
        #Bursa
        #Mustafakemalpaşa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor
        Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı
        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç