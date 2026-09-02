Türkiye Kültür Yolu Festivali 2. kez Kayseri'de

Selçuklu mirasından tarihi çarşılarına, Erciyes’ten geleneksel el sanatlarına uzanan zengin değerleriyle Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin farklı noktalarını kültür ve sanatın buluşma alanına dönüştürecek. Mantıdan pastırma ve sucuğa, yağlamadan nevzine tatlısına uzanan köklü Kayseri mutfağı da festivalin gastronomi programıyla ziyaretçilere şehrin zengin lezzet mirasını keşfetme imkanı sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’nin Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kayseri, binlerce yıllık geçmişi, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi mirası ve bugün de yaşatılan köklü kültürüyle Anadolu’nun en özel şehirlerinden biri. Erciyes’in eteklerinde şekillenen bu kadim şehir, tarih boyunca ticaretin, üretimin, kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Biz de sahip olduğumuz bu büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve kültür-sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi önemsiyoruz.” dedi.

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Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de ikinci kez düzenleneceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl ilk kez festival coşkusunu yaşattığımız Kayseri’de bu yıl çok daha kapsamlı bir programla yeniden sanatseverlerle buluşuyoruz. Şehrimizin tarihi mekanlarını, meydanlarını ve kültür-sanat alanlarını festival aracılığıyla yeniden hayatın merkezine taşıyoruz. Kayseri’nin sahip olduğu güçlü tarihsel birikimi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri sanatın evrensel diliyle buluşturarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Kayseri’nin gastronomi alanında da Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şehrin nesiller boyunca aktarılan mutfak kültürünün festival programında önemli bir yer tutacağını belirtti. Ersoy, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel tariflere uzanan gastronomi mirasının festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını ve Kayseri’nin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan mutfak değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını ifade etti.

KAYSERİ’NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ FESTİVALDE

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Kayseri Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına gastronomi yazarı, araştırmacı ve yemek kültürü yapımcısı İdil Açıkalın ev sahipliği yapacak. Şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur, gastronomi yazarı Faruk Şüyün ve gastronomi yazarı Reha Tartıcı ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Kayseri’ye özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Orta Anadolu’nun önemli ticaret yolları üzerinde gelişen Kayseri mutfağı, et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle köklü bir gastronomi kültürünü yansıtıyor. Kurutma, baharatlama ve uzun süre dayanabilen ürünler hazırlama yöntemlerinin önemli bir yer tuttuğu kent mutfağında; pastırma ve sucuk yüzyıllardır sürdürülen et işleme kültürünün öne çıkan lezzetleri arasında bulunuyor. Küçük hamur parçalarının kıymayla doldurularak yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiği Kayseri mantısı ile ince açılmış hamurların kıymalı harçla kat kat bir araya getirildiği yağlama da kentin sofra kültürünün simge tatları arasında yer alıyor.

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Kayseri’nin gastronomi zenginliği, festival kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde belirlenen 34 Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından modern restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkanlarına uzanan seçkide; Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkes mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak. Tahin, ceviz ve şerbetle hazırlanan nevzine ise Kayseri’nin köklü tatlı geleneğini gastronomi rotasına taşıyacak.

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KAYSERİ’DE FESTİVAL SAHNESİNE ÜNLÜ İSİMLER DAMGA VURACAK

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Mert Demir, Ceza, Ahmet Şafak, Buray, Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Murat Boz ve Sefo sahne alacak.

5 Eylül Cumartesi – Mert Demir

6 Eylül Pazar – Ceza

7 Eylül Pazartesi – Ahmet Şafak

8 Eylül Salı – Buray

9 Eylül Çarşamba – Özcan Deniz

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10 Eylül Perşembe – Oğuzhan Koç

11 Eylül Cuma – Kıraç

12 Eylül Cumartesi – Murat Boz

13 Eylül Pazar – Sefo

KAYSERİ’DE HER YAŞA HİTAP EDEN FESTİVAL PROGRAMI

5 EYLÜL 2026, CUMARTESİ

ELSA ÇOCUK MÜZİKALİ – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 14.00

Elsa Çocuk Müzikali, Elsa ve kardeşi Anna’nın en yakın arkadaşları Dedektif Prens Hans için hazırladıkları sürpriz doğum günü partisinin etrafında gelişen renkli bir macerayı çocuklarla buluşturacak. Olaf’ın da dahil olduğu hikayede, Sihirbaz Dombi’nin Elsa’nın sihirli asasını ele geçirerek sarayı yönetme planı eğlenceli bir mücadeleye dönüşecek. Müzik, dans ve macerayı bir araya getiren oyun, minik izleyicilere iyilik ile kötülük arasındaki mücadeleyi eğlenceli bir anlatımla aktaracak.

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BREMEN MIZIKACILARI – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 16.00

Bremen Mızıkacıları, yaşadıkları çiftlikten ayrılmak zorunda kalan köpek, kedi, horoz ve eşeğin birlikte çıktıkları yolculuğu sahneye taşıyacak. Kendi orkestralarını kurmaya karar veren dört arkadaşın maceraları, müzik ve dansla çocuk izleyicilerle buluşacak.

FOTOMARATON KAYSERİ – FOTOMARATON ÇOCUK – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 10.00- 12.00

Festivalin açılış gününde gerçekleştirilecek FotoMaraton Kayseri ve FotoMaraton Çocuk, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını kentin tarihi, kültürel ve mimari değerlerini objektifleriyle keşfetmeye davet edecek. FotoMaraton Çocuk kapsamında 8-13 yaş arasındaki çocuklar aileleri, jüri üyeleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde fotoğraf yürüyüşüne katılacak. Belirlenen temalar doğrultusunda çekilen fotoğraflar aynı gün dijital platform üzerinden sisteme yüklenecek ve alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren eserler ödüllendirilirken seçili çalışmalar sergilenecek.

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AHŞAP BASKI ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00-12.30 (ÇOCUK), 13.00 /15.00 (YETİŞKİN)

Esra Susal tarafından gerçekleştirilecek Ahşap Baskı Atölyesi’nde katılımcılar, yazmacılık olarak da bilinen geleneksel baskı sanatını yakından tanıyacak. Ahşap kalıplar yardımıyla desenlerin kumaş üzerine aktarılma sürecinin ele alınacağı atölyede, Osmanlı döneminde kaftandan seccadeye, bohçadan sofra örtüsüne kadar pek çok alanda kullanılan kalıp baskı tekniğinin tarihsel gelişimi ve uygulama yöntemleri aktarılacak.

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YAŞAYAN MİRAS SÖYLEŞİSİ: YAHYALI HALILARI - KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 12.30

Yaşayan Miras Söyleşisi: Yahyalı Halıları programında, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip, coğrafi işaret tescilli Yahyalı halılarının köklü dokuma geleneği ele alınacak. Alanında uzman bir konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşide, yüzde 100 yün ve doğal kök boyalar kullanılarak üretilen Yahyalı halılarının geleneksel üretim teknikleri, motiflerin taşıdığı sembolik anlamlar ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan dokumacılık kültürü katılımcılarla paylaşılacak. Programda ayrıca Yahyalı halılarının toplumsal hafıza, estetik anlayış ve kültürel kimlik açısından taşıdığı değer üzerinde durulacak.

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6 EYLÜL 2026, PAZAR

KARAGÖZ’ÜN TÜRKÜSÜ – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 14.00

Karagöz’ün Türküsü, Karagöz ve Hacivat’ın Anadolu’nun farklı bölgelerini dolaşarak türküler ve halk dansları aracılığıyla kültürel değerleri keşfettikleri renkli bir yolculuğu sahneye taşıyacak. Büyük bir hazineye ulaşmak için yola çıkan iki arkadaş, yolculuğun sonunda asıl hazinenin sahip oldukları kültür olduğunu öğrenecek. Türküler ve halk danslarıyla zenginleşen oyun, çocukları Anadolu’nun kültürel çeşitliliğiyle buluşturacak.

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ELSA NEREDE: DEDEKTİF OLAF MACERA PEŞİNDE – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 16.00

Elsa Nerede: Dedektif Olaf Macera Peşinde adlı müzikal tiyatro oyunu, dostluk, cesaret ve iyilik temaları etrafında şekillenen masalsı bir serüveni çocuklarla buluşturacak. Gerçek bir dedektif olmayı isteyen Olaf’ın Elsa’yı kurtarmak için çıktığı yolculukta kardeşlik, sadakat ve dostluğun gücü öne çıkacak.

EBRU ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 / 13.00 (YETİŞKİN) / 15.00-16.30 (ÇOCUK)

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Hüseyin Garan tarafından gerçekleştirilecek Ebru Atölyesi’nde yetişkin ve çocuk katılımcılar, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatlarından ebrunun temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleyecek. Kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine fırçalar yardımıyla serpilen boyaların oluşturduğu desenlerin kağıda aktarılma sürecinin ele alınacağı atölyede, katılımcılar su üzerinde şekillenen özgün çalışmalar hazırlayacak.

7 EYLÜL 2026, PAZARTESİ

AŞK MEYDANI – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 20.00

Müzik ve şiiri aynı sahnede buluşturacak Aşk Meydanı, Kayseri Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Müziğin ve şiirin insanın duygu ve düşünce dünyasındaki karşılığını merkeze alan program, sözün ve ezginin birlikteliğiyle izleyicilere özel bir konser deneyimi sunacak.

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DİJİTAL VE YAPAY ZEKA ÇAĞINDA ÇOCUKLARDA OKUMA KÜLTÜRÜ – KAYSERİ İL HALK KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONU – 14.30

Kayseri İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun’un katılımıyla gerçekleştirilecek Dijital ve Yapay Zeka Çağında Çocuklarda Okuma Kültürü söyleşisinde, değişen teknoloji alışkanlıklarının çocukların okuma kültürüne etkileri ele alınacak. Programda, sürdürülebilir okuma alışkanlığının geliştirilmesinde öğretmen ve kütüphaneci etkileşiminin önemi değerlendirilecek.

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TESPİH ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00-13.00

Mustafa Serdar Kalaycıgil tarafından gerçekleştirilecek Tespih Atölyesi’nde katılımcılar, köklü bir zanaat geleneği olan tespih yapımının inceliklerini yakından tanıyacak. Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi minerallerin yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve farklı ağaç türlerinin kullanımının anlatılacağı atölyede; tespihin imame, nişane ve püskül gibi bölümleri ile oyma ve kakma süsleme teknikleri hakkında bilgi verilecek.

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DERİ ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 15.00-16.30

Mesut Coşgun tarafından gerçekleştirilecek Deri Atölyesi’nde katılımcılar, kökleri Orta Asya’ya uzanan geleneksel Türk deri işçiliğini yakından tanıyacak. Giyimden günlük kullanım eşyalarına, eyerden kitap ciltlerine kadar farklı alanlarda kullanılan derinin işlenme biçimleri ele alınırken, Osmanlı döneminde önemli bir zanaat alanına dönüşen deri işçiliğinin kültürel mirastaki yeri aktarılacak.

8 EYLÜL 2026, SALI

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COP31’E DOĞRU: ULUSLARARASI OKURYAZARLIK GÜNÜ’NDE KÜTÜPHANELERDE İKLİM OKURYAZARLIĞI – KAYSERİ İL HALK KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONU – 14.30

Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi Uzman Öğretmeni Çelebi Kalkan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek programda, 8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Günü kapsamında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik okuryazarlığı ele alınacak. Katılımcılar, çevresel değişimlerin doğru okunması ve iklim konusunda toplumsal farkındalığın geliştirilmesine ilişkin bilgi edinecek.

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KENDİ MASALININ PARÇASI OL! – KAYSERİ İL HALK KÜTÜPHANESİ ATÖLYELERİ – 10.30

Çağdaş Drama Derneği Eğitmeni Dr. İren Özgün Nalçacı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek Kendi Masalının Parçası Ol! etkinliğinde yaratıcı drama teknikleri aracılığıyla katılımcıların hayal gücü, yaratıcılık ve kişisel ifade becerileri desteklenecek.

NAHT ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 ve 13.00 (YETİŞKİN)

Halil Ülger tarafından gerçekleştirilecek Naht Atölyesi’nde katılımcılar, kıl testeresi yardımıyla ahşap, kemik ve benzeri malzemeler üzerinde ince kesitler ve desenler oluşturulan naht sanatını tanıyacak. Sabır ve yüksek el becerisi gerektiren bu geleneksel süsleme sanatının geometrik ve bitkisel motiflerle şekillenen estetik dili ve ustadan çırağa aktarılan üretim geleneği ele alınacak.

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BEZ BEBEK ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 15.00-16.30 (YETİŞKİN)

Yavuz Aplak tarafından gerçekleştirilecek Bez Bebek Atölyesi’nde katılımcılar, Anadolu’nun farklı yörelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bez bebek yapım geleneğini deneyimleyecek. Kumaş, yün ve farklı doğal malzemelerle hazırlanan, yöresel giysilerle biçimlendirilen bez bebeklerin geleneksel yaşam kültüründeki yeri ve günümüzdeki kullanım alanları aktarılacak.

9 EYLÜL 2026, ÇARŞAMBA

KÜLTÜR KORUYUCULARI – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 14.30

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Kayseri Arkeoloji Müzesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek Kültür Koruyucuları programı, çocuk ve gençlerde tarihi eserlerin korunması ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesini amaçlayacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca en az 10 okuldan yaklaşık 1.700 ila 2.500 öğrenciye ulaşılması hedeflenen program kapsamında rehberli müze gezileri, boyama, kilden eser yapımı ve kil tablet atölyeleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Orpheus Masalı ve Kültepe Kaniş eserlerine ilişkin yapbozlarla müze koleksiyonlarını eğlenceli yöntemlerle keşfederken, 15-17 yaş grubuna yönelik “Müzede Drama” etkinlikleriyle tarihi eserlerin korunmasının önemi interaktif bir şekilde aktarılacak.

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MÜREKKEBİN İZİNDE, SUYUN RENGİNDE BULUŞALIM – KAYSERİ İL HALK KÜTÜPHANESİ ATÖLYELERİ – 14.00 (YETİŞKİN)

Ebru ustası Osman Durmuş ve kaligrafi ustası Ahmet Kurt tarafından gerçekleştirilecek Mürekkebin İzinde, Suyun Renginde Buluşalım atölyesinde, ebru ve kaligrafi sanatları aynı etkinlikte bir araya gelecek. Katılımcılar geleneksel sanatların farklı tekniklerini ustalar eşliğinde yakından tanıma fırsatı bulacak.

ÇARPANA ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 / 13.00 (YETİŞKİN)

Ayfer Koçyiğit tarafından gerçekleştirilecek Çarpana Atölyesi’nde katılımcılar, desenlerin özel kartlar ve çözgü iplikleri aracılığıyla oluşturulduğu geleneksel çarpana dokuma tekniğini yakından tanıyacak. Anadolu’nun konar-göçer toplulukları tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan bu dokuma geleneğinin teknik özellikleri ve kültürel yaşamdaki yeri ele alınacak.

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DORAK TAŞI ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 15.00-16.30 (YETİŞKİN)

Oğuz Ayata tarafından gerçekleştirilecek Dorak Taşı Atölyesi’nde, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’nde çıkarılan ve yörede “Süzek Taşı” olarak da bilinen dorak taşı tanıtılacak. Geleneksel olarak yoğurt süzmek ve saklamak amacıyla kullanılan gözenekli taşın çıkarılma, şekillendirilme ve kullanım süreçleri katılımcılara aktarılacak.

10 EYLÜL 2026, PERŞEMBE

KAFKAS RÜZGARI – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 20.00

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Şef Soner Satı yönetiminde gerçekleştirilecek Kafkas Rüzgarı, Kafkas coğrafyasının dans kültürünü ve yüksek enerjisini sahneye taşıyacak. Geleneksel figürlerin dinamik koreografilerle buluşacağı gösteri, festival izleyicilerine Kafkas kültüründen özel bir seçki sunacak.

YAŞASIN! SOKAK OYUNLARI / DİJİTALE MOLA, SOKAĞA MERHABA – KAYSERİ İL HALK KÜTÜPHANESİ BAHÇESİ – 11.00

Yaşasın! Sokak Oyunları / Dijitale Mola, Sokağa Merhaba etkinliği, çocukları ekranlardan uzaklaştırarak geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturacak. Seksek, ip çekme, ip atlama ve sandalye kapmaca gibi oyunlarla çocukların fiziksel hareketliliğinin yanı sıra takım ruhu, iletişim ve arkadaşlık becerilerinin desteklenmesi amaçlanacak.

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KİLİM DOKUMA ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 / 13.00 (YETİŞKİN) / 15.00-16.30 (ÇOCUK)

Fatma Alkış tarafından gerçekleştirilecek Kilim Dokuma Atölyesi’nde katılımcılar, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan köklü Türk dokuma geleneğini yakından tanıyacak. Yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemelerle gerçekleştirilen üretim süreçlerinin aktarılacağı atölyede, kilim dokumacılığında kullanılan teknikler ve motiflerin taşıdığı kültürel anlamlar ele alınacak.

11 EYLÜL 2026, CUMA

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BANA BİR MASAL ANLAT ÖĞRETMENİM / BİR MASAL BİN HAYAL – KAYSERİ İL HALK KÜTÜPHANESİ KONFERANS SALONU – 10.30

Fatma Erdemir’in katılımıyla gerçekleştirilecek Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim / Bir Masal Bin Hayal etkinliğinde geleneksel masal kültürü çocuklarla buluşacak. Masallar aracılığıyla çocukların hayal dünyalarının zenginleştirilmesi, kültürel değer ve ögelerin yeni kuşaklara aktarılması amaçlanacak.

DENİZ KUVVETLERİ BANDO KOMUTANLIĞI – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 19.30

Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerinden eserlerin bando düzenlemeleriyle seslendirileceği konserde, geniş repertuvar Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı’nın güçlü yorumuyla festival izleyicilerine sunulacak.

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KALİGRAFİ ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 / 13.00 / 15.00 (YETİŞKİN)

Bünyamin Toraman tarafından gerçekleştirilecek Kaligrafi Atölyesi’nde katılımcılar, harflerin estetik kurallar doğrultusunda biçimlendirilmesine dayanan güzel yazı sanatını yakından tanıyacak. Kalem ve fırça kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalarda, okunabilirlik ile estetik ifadenin bir araya geldiği kaligrafinin temel özellikleri aktarılacak.

12 EYLÜL 2026, CUMARTESİ

KEŞANLI ALİ DESTANI – KAYSERİ DEVLET TİYATROSU SAHNESİ – 20.00

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Haldun Taner’in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği Keşanlı Ali Destanı, işlemediği bir cinayet nedeniyle “mahkûm ve kahraman” olarak anılan Keşanlı Ali ile Zilha’nın hikayesini sahneye taşıyacak. Sineklidağ’da geçen eser, Ali’nin toplum karşısındaki sorumlulukları ile aşkı arasında yaşadığı çatışmayı şarkılar ve mizahi unsurlarla izleyiciye aktaracak.

AHŞAP OYMA ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 / 13.00 / 15.00 (YETİŞKİN)

Şenel Doğan tarafından gerçekleştirilecek Ahşap Oyma Atölyesi’nde katılımcılar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan geleneksel ahşap işçiliğini yakından tanıyacak. Ahşabın kesilerek ve oyularak şekillendirilmesine dayanan üretim tekniklerinin ele alınacağı atölyede, bu sanatın mimariden mobilyaya uzanan kullanım alanları aktarılacak.

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13 EYLÜL 2026, PAZAR

NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ – KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ – 20.00

Anadolu’nun gönül dilini, sevincini, hüznünü, aşkını ve hasretini türkülerinde buluşturan Neşet Ertaş, “Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri” konseriyle anılacak. Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan eserlerini kendi müzikal yorumlarıyla dinleyicilerle buluşturacak. Program, büyük halk ozanının bozkır kültüründen beslenen müzik dünyasını ve bıraktığı mirası festival sahnesine taşıyacak.

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KEŞANLI ALİ DESTANI – KAYSERİ DEVLET TİYATROSU SAHNESİ – 20.00

Haldun Taner’in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği Keşanlı Ali Destanı, ikinci gösterimiyle Kayserili tiyatroseverlerle buluşacak. Sineklidağ’da geçen eser, Keşanlı Ali ile Zilha’nın hikayesi üzerinden birey ile toplum arasındaki çatışmayı müzik ve mizahla sahneye taşıyacak.

KALİGRAFİ ATÖLYESİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 11.00 / 13.00 / 15.00 (YETİŞKİN)

Mustafa Türkmen tarafından gerçekleştirilecek Kaligrafi Atölyesi’nde katılımcılar, güzel yazı sanatının temel tekniklerini uygulamalı olarak tanıyacak. Harflerin estetik kurallar doğrultusunda düzenlenmesine dayanan kaligrafinin tarihsel gelişimi, kullanılan araçlar ve sanatsal ifade biçimleri aktarılacak.

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FESTİVAL SÜRESİNCE ZİYARETÇİLERİ BEKLEYEN ETKİNLİKLER

OSMANLI’NIN MUKADDES EMANETLERİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 08.30-17.30

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesinin 509’uncu yılında 37 eseri ziyaretçilerle buluşturacak. İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müzeleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından hazırlanan seçkide; Kâbe örtüleri, Kur’an-ı Kerimler, Sakal-ı Şerif ve muhafaza kutusu, Surre-i Hümayun’a ilişkin eserler, kıblenüma, rubu tahtası, usturlap ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler yer alacak.

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YAŞAYAN MİRAS: KAYSERİ SERGİSİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 08.30-17.30

Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi, kentin binlerce yıllık kültürel birikiminden beslenen geleneksel sanat ve zanaatları bir araya getirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer aldığı seçkide; ebru ve hüsn-i hattan kilim dokumaya, bez bebek yapımından taş işçiliğine, sedef kakmadan çalgı ve ahşap baskı yapımına uzanan farklı alanlardan çalışmalar sergilenecek. Sergi, ustaların bilgi ve emeğiyle kuşaktan kuşağa aktarılan yaşayan mirası görünür kılacak.

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HÂNE – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ İHTİSAS KÜTÜPHANESİ – 08.30-17.30

Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın üstlendiği Hâne Sergisi, geleneksel İslam sanatlarının birikimini aile ve yuva kavramları etrafında çağdaş yorumlarla buluşturacak. Sergide 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 tarihi hat eserinin yanı sıra dijital çalışmalar, geometrik kandil tasarımları ve mermer işleme celî sülüs eser yer alacak. Farklı kuşaklardan sanatçıların çalışmalarını aynı çatı altında buluşturan seçki, aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik dili üzerinden ele alacak.

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RAŞİT EFENDİ YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDEN SEÇKİN YAZMA ESERLER SERGİSİ – MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ – 08.30-17.30

Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nden Seçkin Yazma Eserler Sergisi, Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden günümüze uzanan yazma eserleri ve nadir matbu nüshaları ziyaretçilerle buluşturacak. Özgün cilt, hat ve tezhip örneklerinin yanı sıra farklı dillerde kaleme alınmış eserlerin yer alacağı seçki, Türk-İslam kitap sanatlarının farklı dönem ve üsluplarını yansıtacak.

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KÜLTÜRÜN TAŞINAN HAFIZASI: HEYBE SERGİSİ – SANAT MELİKGAZİ – 10.00-17.30

Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi, Anadolu’nun geleneksel dokuma kültürünün farklı coğrafyalardaki örneklerini bir araya getirecek. Yaşları 70 ile 120 arasında değişen 80 parçalık koleksiyonda; Çanakkale’den Balıkesir’e, Manisa’dan Aydın’a, Konya’dan Kayseri Yahyalı’ya, Niğde’den Sivas’a uzanan farklı yörelerde üretilmiş çeyiz, binek, insan ve çocuk heybeleri sergilenecek. Halı, cicim ve sumak tekniklerinin görülebileceği seçki, motifler, doğal boyalar ve süsleme unsurları üzerinden Anadolu’nun dokuma kültürüne ışık tutacak.

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ÇOCUK KÖYÜ ETKİNLİKLERİ – RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ ÇOCUK KÖYÜ – 15.00-20.00

Festival boyunca çocukları ağırlayacak Çocuk Köyü, eğlenceyi, yaratıcılığı ve öğrenmeyi bir araya getiren zengin bir program sunacak. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi ile çocuklar gün boyunca farklı etkinliklere katılabilecek. VR Balon Turu deneyiminde ise minik ziyaretçiler sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla Kapadokya’nın coğrafyasını keşfetme fırsatı bulacak.

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ETNOSPOR – RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ ÇOCUK KÖYÜ – 15.00-20.00

Geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri farklı şehirlerde ziyaretçilerle buluşturan EtnoTır, festival kapsamında Kayseri’de çocukları ve aileleri ağırlayacak. Okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi alanlarda kurulacak deneyim istasyonlarının yanı sıra ebru ve ıhlamur baskı gibi el sanatları atölyeleriyle katılımcılar kültürel değerleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

ASELSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ – RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ ÇOCUK KÖYÜ – 15.00-20.00

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ASELSAN Çocuk Şenliği, Tekno Macera Tırı ile bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturacak. İnteraktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağı program kapsamında Mucitler Müzesi Sergi Alanı’nda insanlık tarihine yön veren önemli icatlar ve mucitlerin hikayeleri aktarılacak. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan “Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu” dijital kitap deneyimi, Bilim Şov ve saha aktiviteleriyle çocukların bilim ve teknolojiye yönelik ilgilerinin desteklenmesi amaçlanacak.

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YAŞAYAN MİRAS KISA FİLM GÖSTERİMLERİ – KAYSERİ KALE İÇİ ARKEOLOJİ MÜZESİ – 08.30-17.30

Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşatılmaya devam eden geleneksel sanat ve zanaatları ustalarının hikayeleri üzerinden izleyiciyle buluşturacak. 25 sanatçı ve zanaatkarın üretim süreçlerinin perdeye taşınacağı seçkide; Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziyeye kadar pek çok yaşayan miras unsuru ele alınacak. Ustaların atölyelerine ve yaşam öykülerine odaklanan filmler, geleneksel bilginin kuşaklar arasındaki aktarımını görünür kılacak.