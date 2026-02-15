Canlı
        Yaşar: Aşk, her zaman aynı

        Yaşar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Girne'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı

        Giriş: 15.02.2026 - 13:17 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:17
        Yaşar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Girne'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, aşk ve ayrılık şarkılarının yıllardır ilk günkü gibi dinlenmesiyle ilgili konuştu. Yaşar; "Şarkı sözlerimin şiirsel ve kalıcı oluşuna bağlıyorum, yaşadığım şeyleri yazıyorum. Aşk aslında hep aynı; bugün de yarın da aynı olacak" dedi.

        Başrollerini Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in oynadığı ‘İlk Ve Son’ dizisinin yeni sezonunda yeniden gündeme gelen ‘Kör Bıçak’ şarkısı hakkında Yaşar; "Çok sevildiği için dizide de tercih edildi" dedi. Korel’in şarkıyı seslendirmesinin viral olması kendisine hatırlatılan Yaşar, bu gelişmeden çok mutlu olduğunu söyledi; "Gerçekten hiç haberim yoktu. Bambaşka bir yorum olmuş. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Çok içten söylemiş, bayıldım."

