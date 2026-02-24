Yaşar İpek'ten Güllü'ye: Yokluk içinde hayatını kaybetti

'Güllü' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaşadığı 6 katlı binanın penceresinden düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bir süredir teknik takip altında oldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay anında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Gülter, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken; Ulu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti

Soruşturma süreci devam ederken, şarkıcı Yaşar İpek'in sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklama dikkat çekti. Güllü'nün sağlığında yalnız bırakıldığını ve hak ettiği desteği görmediğini belirten İpek, şarkıcının ölümünün ardından sergilenen tavırlara tepki gösterdi.

"HAYATTAYKEN DEĞERİNİ BİLMEDİNİZ"

Yaşar İpek, yaptığı açıklamada şunları dedi: Yazmayayım dedim ama gördükçe dayanamıyorum. Güllü üzerinden ne kadar çok prim yaptınız! Bu kadın hayattayken evinde tek başına oturdu; ne doğru düzgün iş verildi ne de olması gereken sahnelerde yer bulabildi. Yokluk nedeniyle kendisine uygun olmayan yerlerde çalışmak zorunda kaldı. Ne enerjisi kaldı ne de müziğe olan aşkı... Adeta yokluk içinde hayatını kaybetti. Şimdi ise televizyonlarda sürekli Güllü konuşuluyor. Hayattayken değerini bilmediniz, bari ölümü üzerinden prim yapmayın. Güllü, bıraktığı şarkılarıyla her zaman yaşayacak.