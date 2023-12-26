Haberler Gündem Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti? Yaşar Okuyan kaç yaşında ve nereliydi? İşte tüm merak edilenler

Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti? Yaşar Okuyan biyografisi Yaşar Okuyan, gelen vefat haberi sonrası ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Eski Bakan'nın yaşam öyküsü vefat haberi sonrası kamuoyunun genelinde merak edilip araştırılıyor. Peki, Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti? Yaşar Okuyan kaç yaşında ve nereliydi? İşte merak edilen ayrıntılar... Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:02 facebook

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Yaşar Okuyan kimdir? Eski Bakan'dan gelen vefat haberi sonrasında kmuoyunun genelinde bu osrunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan Bakan Yaşar Okuyan'ın vefat nedeni de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yaşar Okuyan kaç yaşında ve nereliydi? İşte merak edilen detaylar...

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YAŞAR OKUYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİYDİ? Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Yalova Elmalık köyünde dünyaya geldi. Ailesi, Yalova'ya Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den göç eden Yaşar Okuyan aslen Rizelidir. 26 Aralık 2023 Salı günü vefat eden Yaşar Okuyan 73 yaşındaydı. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitiren Yşar Okuyan İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbarat müdürü ve köşe yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı. 1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz işadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu.