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        Haberler Yaşam Yaşayan en zeki hayvanları keşfetmeye hazır mısınız? Bonobonlardan kargalara kadar bilim dünyası şaşırtan zeki hayvanlar!

        Yaşayan en zeki hayvanları keşfetmeye hazır mısınız? Bonobonlardan kargalara kadar bilim dünyası şaşırtan zeki hayvanlar!

        Doğada zekâsı ve karmaşık davranışlarıyla dikkat çeken birçok hayvan bulunur. Bu hayvanlar arasında primatlar, kuşlar, deniz memelileri, omurgasızlar ve hatta balıklar vardır. İşte zihin teorisine sahip bonobolardan alet kullanan su samurlarına, hayvan dünyasının en zeki üyeleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:00
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        Hayvanlar alemi, zekâsıyla bizi şaşırtan ve düşündüren pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Alet kullanan su samurlarından, problem çözme becerileriyle öne çıkan kargalara kadar birçok hayvan, bilişsel yetenekleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar!

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        BONOBOLAR: SOSYAL VE ZİHİNSEL BECERİ USTALARI

        Bonobolar (Pan paniscus), şempanze kuzenleri gibi güçlü bir zihinsel kapasiteye sahiptir ve "zihin teorisi" olarak bilinen bilişsel yeteneği gösterebilirler. Bu yetenek, diğer canlıların farklı düşüncelere ve arzulara sahip olabileceğini anlama yeteneğidir.

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        Bonoboların problem çözme becerileri oldukça gelişmiştir ve sosyal ilişkilerde ustadırlar. Araştırmalar, 26 yıllık bir ayrılıktan sonra tanıdıkları yüzleri hatırlayabildiklerini ortaya koymuştur.

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        Şempanzeler ve insanlardan farklı olarak, bonoboların birbirlerini öldürdüğü belgelenmemiştir ve çatışmaları genellikle seks yoluyla çözerler.

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        KARGALAR: AKILLI KUŞLARIN ŞAŞIRTICI BİLİŞSEL BECERİLERİ

        Kargalar, alet kullanma, insan yüzlerini hatırlama ve karmaşık bulmacaları çözme gibi zekâya işaret eden pek çok beceriye sahiptir.

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        Yeni Kaledonya kargalarının, nedensel akıl yürütmede 5 ila 7 yaşındaki çocuklarla yarışabildiği bilinmektedir.

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        Bu kargalar, suyun seviyesini yükselterek ulaşamadıkları ödüllere erişmek için taş atabilir ve ağır nesnelerin daha etkili olduğunu öğrenebilirler. Bazı araştırmalar, kargaların tekrarlama yeteneğine sahip olduğunu ve dilbilimdeki bazı kavramları anladığını öne sürmüştür.

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        AFRİKA GRİ PAPAĞANLARI: ÇOCUKLARI GERİDE BIRAKAN KUŞLAR

        Afrika gri papağanları (Psittacus erithacus), belirli bilişsel testlerde 5 yaşındaki çocukları geride bırakabilir ve sıfır kavramını anlayabilir.

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        Bu papağanlar, aynı zamanda ihtiyaç sahibi diğer kuşlara yardım edebilirler. Alex adlı ünlü bir Afrika gri papağanı, sıfır kavramını gösteren ilk kuş olarak dikkat çekmiştir.

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        KATİL BALİNALAR: OKYANUSUN ZEKİ AVCILARI

        Katil balinalar (Orcinus orca), yunus ailesinin en büyük üyeleri olup, karmaşık problem çözme yetenekleri ve sosyal yapıları ile bilinirler.

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        Bu hayvanlar, kendi dillerine sahip olmanın yanı sıra nesiller boyunca bilgi aktarabilirler. Ayrıca esaret altındaki balinalar, eğitimler sırasında öğrendikleri becerileri sergileyebilir.

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        ZEHİRLİ OK KURBAĞALARI: BİLİŞSEL HARİTALAMA YETENEĞİ

        Zehirli ok kurbağalarının (Dendrobatidae) bilişsel haritalama yeteneği, kuşlar ve memelilerle kıyaslanabilecek seviyededir.

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        Bu kurbağalar, çevresel ipuçlarını kullanarak yuvalarını uzun mesafeler boyunca bulabilirler ve sosyal davranışları karmaşıktır.

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        DENİZ ASLANLARI: EĞİTİMLE ZİHNİ AÇILAN DENİZ MEMELİLERİ

        Deniz aslanlarının (Otariinae), büyük ve katlanmış beyinleri sayesinde karmaşık görevleri öğrenebilme ve uygulayabilme kapasitesi yüksektir.

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        ABD Donanması, bu hayvanları askeri operasyonlar ve nesne kurtarma görevlerinde kullanmaktadır.

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        SU SAMURLARI: DOĞUŞTAN ALET KULLANICILARI

        Su samurları, sert kabuklu yiyecekleri açmak için kayalar gibi aletler kullanabilirler ve bu davranışı binlerce yıldır sergiledikleri düşünülmektedir.

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        Bu yeteneklerinin doğuştan geldiği ve yavrularına öğretme gereksinimi duymadıkları gözlemlenmiştir.

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        TEMİZLİKÇİ WRASSE’LER: BALIK DÜNYASININ KURNASI

        Temizlikçi wrasse’ler (Labroides dimidiatus), aynada kendini tanıyabilen ilk balık türü olarak ün kazanmıştır.

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        Bu balıklar, karmaşık yiyecek arama görevlerinde başarılı olabilir ve mercan resiflerinde diğer balıkları parazitlerden arındırarak karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurarlar. Ancak bazen müşterilerinden gizlice besin çalmaları nedeniyle "deniz dolandırıcıları" olarak da bilinirler.

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        MÜREKKEP BALIKLARI: OMURGASIZ ZEKA

        Mürekkep balıkları, omurgasızlar arasında en yüksek beyin-vücut oranlarından birine sahiptir ve çevrelerine uyum sağlayarak kılık değiştirebilirler.

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        Hatmi testi (ertelenmiş tatmin) gibi deneylerde, öz kontrol yeteneğini sergileyen mürekkep balıkları, bu beceriyi zekâ belirtisi olarak gösterirler.

        Kaynak: Live Science

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