Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, evlendi - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, evlendi

        Bir küs, bir barışık ilişkileriyle gündeme gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Las Vegas'ta dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 23:46 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu evlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Yasemin Kay Allen, FBI eski ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta evlendi. 2024'te aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.

        Zaman zaman yollarını ayıran ancak her defasında yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir kez daha noktalamıştı.

        Ne var ki bu ayrılık da uzun sürmedi. Yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, ilişkilerini bu kez evlilikle taçlandırma kararı aldı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar nedeniyle salona gidemeyen çiftin nikahı evlerinde kıyıldı

        Gaziantepin Şahinbey ilçesinde, kar yağışı nedeniyle salona gidemeyen çiftin nikahı evlerinde kıyıldı. (AA)

        #Yasemin Kay Allen
        #Erdal Kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!