Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, evlendi

Oyuncu Yasemin Kay Allen, FBI eski ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta evlendi. 2024'te aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Zaman zaman yollarını ayıran ancak her defasında yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir kez daha noktalamıştı.

Ne var ki bu ayrılık da uzun sürmedi. Yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, ilişkilerini bu kez evlilikle taçlandırma kararı aldı.