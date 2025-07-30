Yasemin Özilhan'ın tekne keyfi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaz aylarının gelişiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan Yasemin Özilhan, kızları Emine ve Ela ile birlikte cennet koylarından biri olan Türkbükü'nde keyifli anlar yaşadı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın teknesine misafir olarak katılan aile, masmavi deniz ve sıcacık güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Teknenin yan tarafına sabitlenmiş şişme iskeleden denize atlayan Yasemin Özilhan, doğal ve neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

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Yasemin Özilhan'ın kızlarına olan sevgi ve düşkünlüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Emine ve Ela ile defalarca sarılıp öpen ünlü isim, bu samimi anlarıyla anlarıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinde zodyak bota binerek tekneden ayrılan grup, Türkbükü koylarını gezdikten sonra evlerine doğru yol aldı.