Yasemin Özilhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Doktorlar dizisinde rol olmasıyla hayatı tamamen değişen Yasemin Özilhan, Mucize Doktor adlı dizide Ela karakteri ile yeniden ekran başına geçiyor. Mucize Doktor fragmanın yayınlanmasının ardından ise Yasemin Özilhan da merak konusu oldu. İşte, Yasemin Özilhan hakkında detaylar haberimizde...

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Ergene (d. 22 Ocak 1985, Hamburg),Almanya doğumlu Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu.

Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.