Yasemin Sakallıoğlu: Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim

"EVLENELİ 2 YIL OLDU"

Burat Yırtar ile nikah günü çekilen videosunu yayınlayan Yasemin Sakallıoğlu, eşine duyduğu sevgiyi, "Tam da bugün biz evleneli 2 yıl oldu. Bu nikâhta neler yaşandığını gösterime gelenler çok iyi biliyor. Seni seviyorum. Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim, yol gösterenim, sevgilim, eşim" sözleriyle dile getirdi.