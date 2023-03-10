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Yasemin Sakallıoğlu: Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim

2021'de Burak Yırtar ile dünyaevine giren Yasemin Sakallıoğlu, evliliklerinin 2'nci yıl dönümlerini kutladı. Eşine olan sevgisini dile getiren Sakallıoğlu, "Seni seviyorum. Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim, yol gösterenim, sevgilim, eşim" ifadelerini kullandı

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  • Yasemin Sakallıoğlu'ndan eşi Burak Yırtar'a: Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim - Magazin haberleri

    Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile ilişkisini 11 Mart 2021'de evlilikle taçlandırmıştı. Yırtar ile mutlu birlikteliği süren ünlü komedyen, evliliklerinin 2'nci yıl dönümlerini kutladı. 

  • "EVLENELİ 2 YIL OLDU"

    Burat Yırtar ile nikah günü çekilen videosunu yayınlayan Yasemin Sakallıoğlu, eşine duyduğu sevgiyi, "Tam da bugün biz evleneli 2 yıl oldu. Bu nikâhta neler yaşandığını gösterime gelenler çok iyi biliyor. Seni seviyorum. Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim, yol gösterenim, sevgilim, eşim" sözleriyle dile getirdi. 
  • Yasemin Sakallıoğlu'ndan eşi Burak Yırtar'a: Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim - Magazin haberleri

    "SENİNLE DOĞACAK HER GÜNEŞE BİN SELAM OLSUN"

    Burak Yırtar da evlilik yıl dönümlerini "Zaman su gibi, heyecan hep daha fazla, seninle doğacak her güneşe bin selam olsun" sözleriyle kutladı.
  • Yasemin Sakallıoğlu'ndan eşi Burak Yırtar'a: Hayatımdaki en istikrarlı eleştirmenim - Magazin haberleri

    Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Yasemin Sakallıoğlu - Burak Yırtar çiftinin gönderisine; Filiz Akın, Seda Sayan ve Burcu Kara gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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