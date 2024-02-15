Yasemin Sakallıoğlu'nu ailesi ilk defa izleyecek Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle ilk kez Ülker Sports Arena'da seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şovunda sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi de Sakallıoğlu'nu ilk kez sahnede izleyecek

Habertürk Giriş: 15.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:49 facebook

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