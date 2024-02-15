Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu'nu ailesi ilk defa izleyecek

        Yasemin Sakallıoğlu'nu ailesi ilk defa izleyecek

        Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle ilk kez Ülker Sports Arena'da seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şovunda sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi de Sakallıoğlu'nu ilk kez sahnede izleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesi ilk defa izleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yasemin Sakallıoğlu, 4 sezondur sahnelediği 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' isimli gösterisiyle ilk kez BKM Organizasyonuyla 20 Şubat Salı akşamı saat 21.00’de Ülker Sports Arena’daki ilk stand-up gösterisini sergileyecek.

        Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin kişinin karşısına çıkmaya hazırlandığı gösterisinin heyecanını yaşarken aynı zamanda telaş içinde. Şovunda ve sosyal medyasında sık sık bahsettiği ve üzerinden espriler hazırladığı ailesi, Sakallıoğlu’nun ilk kez Ülker Sports Arena’da izleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Sakallıoğlu
        #Doğru Koca Nasıl Seçilir?

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi