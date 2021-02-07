GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Düğün hazırlığı yaptığı bugünlerde takipçileriyle güzellik sırlarını paylaşan Yasemin Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp, yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor.