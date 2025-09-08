Yasemin Yürük'ün acı günü

2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi', birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Eski grubun üyelerinden Yasemin Yürük, spor eğitmeni olarak kariyerine devam etmişti.

Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefat ettiğini duyurdu. Yürük; "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz" dedi.