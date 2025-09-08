Habertürk
        Yasemin Yürük'ün acı günü - Magazin haberleri

        Yasemin Yürük'ün acı günü

        Yıllar önce dağılan müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük, babası Mehmet Yürük'ün vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:57
        Yasemin Yürük'ün acı günü
        2000'li yılların popüler müzik gruplarından 'Hepsi', birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Eski grubun üyelerinden Yasemin Yürük, spor eğitmeni olarak kariyerine devam etmişti.

        Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefat ettiğini duyurdu. Yürük; "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz" dedi.

        #Yasemin Yürük
