        Yaser Asprilla: Galatasaray'a gelmeden önce Davinson'la konuştum

        Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından Sarı Kırmızılılar'a geliş süreciyle ilgili, "Galatasaray'a gelmeden önce Davinson Sanchez'le konuştum, çok güzel bir projeden bahsettiler" dedi.

        Giriş: 01.02.2026 - 22:48 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:48
        "Gelmeden önce Davinson'la konuştum"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, Sarı Kırmızılılar'a gerçekleşen transferiyle ilgili konuştu.

        "GALATASARAY'A GELMEDEN ÖNCE DAVİNSON SANCHEZ'LE KONUŞTUM"

        Transfer sürecinden bahseden Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim." ifadelerini kullandı.

        "BÜYÜK OYUNCULARLA BERABERİM"

        Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Kolombiyalı yıldız, "Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

