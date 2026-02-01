Yaser Asprilla: Galatasaray'a gelmeden önce Davinson'la konuştum

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla, Sarı Kırmızılılar'a gerçekleşen transferiyle ilgili konuştu.

"GALATASARAY'A GELMEDEN ÖNCE DAVİNSON SANCHEZ'LE KONUŞTUM"

Transfer sürecinden bahseden Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim." ifadelerini kullandı.