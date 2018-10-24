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Yaşından fazla suç kaydı çıktı

Kahramanmaraş'ta, durdurulan minibüsten kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan ve kendisini Sibel G. olarak tanıtan şüphelinin, emniyette alınan parmak izinden 39 suç kaydı olan, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Pınar Ö. (25) olduğu ortaya çıktı.

24.10.2018 - 21:45 | Güncelleme: DHA

Çevre illerden hırsızlık için gelenlere yönelik şehrin tüm girişlerinde önlemler alan Kahramanmaraş polisi, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu üzerindeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda bir minibüsü durdurdu.

Bu sırada bir kadın araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanan kadının üzerinden kimlik çıkmazken, şüpheli polislere kendisini Sibel G. olarak tanıttı.

YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

Emniyete götürülen şüphelinin kimliğiyle ilgili detaylı bilgi veremeyince parmak izi alındı ve gerçek isminin bir süre önce İstanbul'daki açık cezaevinden firar eden, 39 suç kaydı bulunan, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan ve 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Pınar Ö. olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede Pınar Ö.'nün İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Gaziantep'te birçok hırsızlık olayına karıştığı ve kendisini Sibel G., Narin Ü., Aygül G. ve Pınar Ö. isimleriyle tanıttığı ortaya çıktı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Pınar Ö.'nün sorgusunun devam ettiği belirtildi.

 

 

 

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