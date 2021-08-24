Yaşlı adam evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Malatya'da 62 yaşındaki Tahir Tanrıverdi, evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kurnaz Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında babasıyla birlikte yaşayan M.T., sabah 10.00 sıralarında ayrıldığı ikametine gün içiresinde belirli aralıklarla 3 defa geldi ancak, giremedi. Kapının açılmaması üzerine M.T. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Tahir Tanrıverdi'yi yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahir Tanrıverdi'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.