Yaşlı adamı gasp eden 4 kişi yakalandı - MARDİN

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşayan 80 yaşındaki A.A'nın evine zorla girerek 30 bin lirasını gasp eden zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gasp olayını Ö.Ç, A.G, E.C. ve E.İ'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 zanlıyı yakaladı.Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca ve bunlara ait mermi, 4 telefon ve gasp edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.Gözaltına zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.