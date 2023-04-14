DHA

Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında Hayriye Çelik (75) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Çelik yaralandı. Cide ilçesine bağlı Beltepe köyünde Hayriye ve Mustafa Çelik çiftinin yaşadığı üç katlı ahşap evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İçeride mahsur kalan çiftin yardımına komşuları koştu. Mustafa Çelik kurtarılırken, Hayriye Çelik'e ise ulaşılamadı.

İTFAİYE BİR SAATTE SÖNDÜRDÜ İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Hayriye Çelik'in cesedine ulaşıldı. Mustafa Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.