Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Kayseri'de 74 yaşındaki Nezir Güçlü ile 73 yaşındaki Nezire Güçlü'nün cansız bedenleri evlerinde bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı
Kayseri’nin Develi ilçesinde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.
Olay, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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