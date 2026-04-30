Yaşlı kadın çukura düştü! Feci ölüm!
Burdur'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda evinin bitişiğindeki 4 metrelik çukura düşen 70 yaşındaki Nurşiye Taymaz hayatını kaybetti
Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:13
Burdur'un Bucak ilçesinde evinin bitişiğindeki 4 metrelik çukura düşen yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Nurşiye Taymaz yalnız yaşadığı evinin bitişiğindeki 4 metrelik çukura düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
