Yaşlı kadın çukura düştü! Feci ölüm!

Sarıyer'de geminin karaya oturduğu anlar kamerada; iş kadınının yalısı hasar aldı

İSTANBUL Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Geminin karaya oturması sonucu korkuluk, fayans ve beton bölümlerinde hasar oluşan yalının, iş kadını Bianka Sömer Türkmen'e (45) ait olduğu öğrenildi. Geminin karaya oturduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı. (DHA)