Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaya olarak E-96 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Fatma Çelik, İzmir istikametine seyir halinde olan S.M. (27) yönetimindeki 06 AEZ 309 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve emniyet güçleri intikal ederken yaşlı kadının cansız bedeni başında bir yakını uzun süre göz yaşı döktü.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre acı haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi. Acı tabloyu gören aile yakınları sinir krizi geçirirken bölgede bulunan sağlık ekipleri kriz geçirenlere müdahale etti. Yaşlı kadının cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü S.M. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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