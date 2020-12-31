İHA

Aksaray'da husumetli olduğu amcasını takip eden yeğen, sokak ortasında amcasını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, pide lokantası işleten Hasan B. (62),aralarında husumet bulunduğu öğrenilen yeğeni Mehmet B. (26) tarafından bir süre takip edildikten sonra sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binerek, kaçtı. Amca Hasan B., karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ile olay sırasında tesadüfen oradan geçen 2 sağlık görevlisi de yaralı Hasan B.'ye müdahale etti. Sağlık görevlilerinden biri ellerini yaralı adamın başının altına koyup destek yaparken, diğer sağlık görevlisi de yanaklarını dürterek bilincini açık tutmaya çalıştı.

4 sağlık görevlisi tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı adam, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Yaralı Mehmet B.'nin verdiği üzerine olay yerinden kaçan yeğeni Mehmet B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.