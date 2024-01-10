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2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL olurken yaşlı ve engelli maaşı gibi birçok kalemde değişiklikler yaşandı.

Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2789,81 TL

Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4196, 70 TL

Engelli aylığı (18 yaş altı): 2797,81 TL

*Yılda iki kez zamlanan engelli maaşları Temmuz-Aralık döneminde yeniden artış gösterecek.

YAŞLILIK MAAŞLARINA DA ZAM GELDİ!

Memur maaş zammına göre hesaplanan yaşlılık maaşları 2023 yılı son 6 aylık dönemde 2348 TL olarak ödeniyordu. Yeni yıl ile birlikte engelli maaşları Ocak ayından itibaren 3.504 lira olarak yatırılacak.