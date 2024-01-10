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        Haberler Gündem Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak?

        Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu ve zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

        Yaşlı ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenen memur zammının yüzde 49,25 olarak açıklanmasının ardından şekillendi. Ocak ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin gerçekleştirildiğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aylık farklarının yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte 2024 zamlı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:53
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        TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam yüzde 37,56 olurken memur ve emeklisinin alacağı zam oranı ise yüzde 49,3 olarak şekillendi. 65 yaş aylığı, evde bakım parası, kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti, yaşlı ve engelli maaşlarına memur katsayı oranında artış yapıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı yatırıldı. İşte 2024 Ocak zamlı yaşlı ve engelli maaşı aylığına ilişkin detaylar...

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        2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!

        TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.

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        MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!

        Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

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        OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

        Memur maaşları ne olacak?
        Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Hizmetli 15/1 20.377 30.413
        Memur 12/1 21.278 31.757
        Memur 9/1 21.310 31.806
        Teknisyen 9/1 21.916 32.709
        Öğretmen 8/1 23.378 34.892
        İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481
        Şef 4/1 22.758 33.967
        Polis 8/1 28.620 42.715
        Hemşire 8/1 25.088 37.444
        Müdür 4/1 27.326 40.785
        Mühendis 8/1 28.578 42.652
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233
        Daire Başkanı 47.469 70.848
        Genel Müdür 61.619 91.966
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860
        Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır
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        2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL olurken yaşlı ve engelli maaşı gibi birçok kalemde değişiklikler yaşandı.

        Engelli aylığı (Yüzde 40-69 arası): 2789,81 TL

        Engelli aylığı (Yüzde 70 ve üzeri): 4196, 70 TL

        Engelli aylığı (18 yaş altı): 2797,81 TL

        *Yılda iki kez zamlanan engelli maaşları Temmuz-Aralık döneminde yeniden artış gösterecek.

        YAŞLILIK MAAŞLARINA DA ZAM GELDİ!

        Memur maaş zammına göre hesaplanan yaşlılık maaşları 2023 yılı son 6 aylık dönemde 2348 TL olarak ödeniyordu. Yeni yıl ile birlikte engelli maaşları Ocak ayından itibaren 3.504 lira olarak yatırılacak.

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        OCAK AYINDA 3,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI!

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullanmıştı.

        ZAMLI ENGELLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur maaş zammı katsayısına göre belirlenen engelli maaşının zamlı ödemeleri Şubat ayında hesaplara yatırılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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