Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Birmingham Alexander Stadı´nda düzenlenen Elmas Lig'in Birmingham ayağında Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli yarışını 49.08´lik dereceyle birinci bitirdi.

32 yaşındaki milli atlet, böylece 2019 sezonundaki ilk Elmas Lig zaferini elde ederken, Elmas Yarışı sıralamasında da puanını 14'e yükseltti. Copello, bu zaferle birlikte Paris´teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih´te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma anlamında avantaj elde etti.

Öte yandan Yasmani Copello, 49.08´lik derecesiyle 2019´daki en iyi ikinci derecesini yaptı. Milli atlet bu yılki en iyi derecesini ise yine İngiltere´de yapılan bir başka Elmas Lig etabı olan Londra´da 48.93 ile yapmıştı.