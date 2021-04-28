"SEN ÜNLÜ ÇOCUĞUSUN!"

2017 yılında Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Erbil, samimi açıklamalarda bulunmuştu. İşte o röportajdan öne çıkan kısımlar..

- Ünlü bir babayla ünlü bir annenin çocuğu olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Oldum olası ünlü babayla ünlü annenin çocuğu olma durumuna odaklanmamaya çalıştım. Şöhretin şemsiyesi altında yaşamıyorum, geleceğimi ailemin sahip olduğu şöhretin avantajları üzerine planlamadım. Benim en çok duyduğum sözlerden biri ‘Hiç ünlü çocuğu gibi değilsin’dir. Benim dışımdaki olaylar sonucu bana ‘Sen ünlü çocuğusun’ fikri dikte ediliyor.

- Nasıl ediliyor?

16 yaşındayken gazeteciler plajda fotoğraflarım çekmiş ve ‘Mali’nin meleği’ başlıklı bir haber yapılmıştı. Ünlü birinin çocuğu olduğum ilk kez o zaman dikte edildi.