Yasmin Levy, İstanbul'da konser verdi

Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği şarkılarında harmanlayan İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, Turkcell Vadi Açıkhava'da sahne aldı.

"TÜRKİYE İKİNCİ EVİM"

Konserin başlangıcında Yasmin Levy, İstanbul'a yeniden geldiği için mutluluğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi. Levy, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Grup arkadaşlarım hepsi Kapalıçarşı'ya gitti. Yediler, içtiler, ben ise spor salonuna gittim. Ben de Kapalıçarşı'ya gitmek istedim ama vaktim olmadı. Sizi kalbimden selamlıyorum. Burada olmak hepimiz için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

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Konserde 'Adio Kerida' şarkısını dinleyicilerle birlikte seslendiren Yasmin Levy, 'Sevda' şarkısını ise sahneden inerek hayranlarının arasında karanfil dağıtarak söyledi.

Yasmin Levy, konserde ayrıca sevilen şarkılarının yanı sıra Orhan Gencebay'dan 'Dil Yarası', sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı ve Sezen Aksu'nun da söylediği 'Firuze' parçasını yorumladı.