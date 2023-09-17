Yassıada açıklarında iki gemi çarpıştı Yassıada açıklarında Litvanya Bandıralı gemi ile Marshall Adaları Bandıralı iki gemi çarpıştı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken gemilerde hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.09.2023 - 14:16 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:16 facebook

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