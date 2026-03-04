Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Yatay Geçiş Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay geçiş, bir üniversitede kayıtlı olan öğrencinin, belirli şartları sağlayarak başka bir üniversiteye veya aynı üniversite içinde farklı bir bölüme geçiş yapmasıdır. Bu işlem öğrencinin eğitim hayatına kaldığı yerden başka bir programda devam etmesini sağlar.

Yatay geçiş, öğrencinin üniversite sınavına yeniden girmesine gerek kalmadan yapılır.

Yatay Geçiş Türleri Nelerdir?

Yatay geçiş genel olarak iki ana başlıkta incelenir:Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Bir üniversiteden başka bir üniversiteye yapılan geçiştir. En yaygın yatay geçiş türüdür.

Kurum İçi Yatay Geçiş

Aynı üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme geçiş yapılmasıdır.

Ayrıca başarıya dayalı ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere farklı uygulamalar bulunur.

Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

Yatay geçiş şartları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir ancak genel koşullar şunlardır:

Öğrenci Statüsü

Başvuru yapacak öğrencinin:

Kayıtlı ve aktif öğrenci olması

Disiplin cezası almamış olması

gerekir.

Genel Not Ortalaması (GANO)

Başarıya dayalı yatay geçişte genellikle belirli bir ortalama şartı aranır. Çoğu üniversitede:

4’lük sistemde en az 2.00 veya 2.50

100’lük sistemde belirli bir taban puan

istenir.

Kontenjan fazlası başvurularda en yüksek ortalamaya sahip öğrenciler öncelikli olur.

Kontenjan

Yatay geçiş için her bölümün belirli bir kontenjanı bulunur. Kontenjan dolduğunda başvurular kabul edilmez.

Ders Uyumu

Geçiş yapılacak bölüm ile mevcut bölüm arasında içerik uyumu önemlidir. Ders eşleştirmesi yapılır.

Sınıf Şartı

Genellikle hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için farklı kurallar uygulanabilir. Bazı geçişler belirli sınıf düzeyinden sonra yapılabilir.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Nedir?

Bu yöntemde öğrenci, üniversiteye yerleştiği yıl aldığı sınav puanı ile başka bir bölüme geçiş yapabilir.

Şart:

Geçmek istediği bölümün taban puanı, öğrencinin yerleştiği yıl aldığı puandan düşük veya eşit olmalıdır.

Bu yöntemde not ortalaması şartı aranmayabilir.

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Yatay geçiş süreci belirli adımlardan oluşur:

Başvuru Tarihlerinin Takibi

Üniversiteler genellikle yaz döneminde yatay geçiş başvurusu alır. Tarihler üniversitelerin resmi internet sitelerinde duyurulur.

Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Genellikle istenen belgeler:

Transkript

Öğrenci belgesi

Ders içerikleri

Disiplin belgesi

Başvuru formu

Belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır.

Online veya Fiziki Başvuru

Başvuru sistemi üniversiteye göre değişebilir.

Değerlendirme Süreci

Başvurular:

Not ortalaması

Sınav puanı

Kontenjan

gibi kriterlere göre değerlendirilir.

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt

Kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt yaptırır.

Yatay Geçişte Dersler Sayılır mı?

Geçiş sonrası ders intibakı yapılır. Uygun görülen dersler sayılır. Ancak:

Müfredat farkı varsa

Ders içeriği uyumsuzsa

öğrenci bazı dersleri yeniden almak zorunda kalabilir.

Yatay Geçiş Kaç Kez Yapılabilir?

Belirli bir üst sınır olmamakla birlikte üniversitelerin yönetmeliklerine göre değişebilir. Ancak her başvuru için şartların yeniden sağlanması gerekir.

Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Geçiş Yapılabilir mi?

Evet. Devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine veya tam tersi şekilde geçiş mümkündür. Ancak vakıf üniversitelerinde ücret ve burs durumu değişebilir.

Yatay Geçişte Burs Devam Eder mi?

Bu durum üniversite politikasına bağlıdır. Vakıf üniversitelerinde burs yeniden değerlendirilebilir.

Yatay Geçiş Zor mu?

Başvuru yoğunluğu ve bölümün popülerliğine göre değişir. Özellikle:

Tıp

Hukuk

Mühendislik

gibi bölümlerde rekabet daha yüksektir.

Yatay Geçiş ile Dikey Geçiş Arasındaki Fark Nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan sınavdır.

Yatay geçiş ise üniversite öğrencilerinin sınavsız olarak bölüm değiştirmesidir.

Yatay geçiş, üniversite hayatında bölüm veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsattır. Ancak başarı ortalaması, kontenjan ve başvuru şartları dikkatle takip edilmelidir. Her üniversitenin kendi yönetmeliği bulunduğu için güncel duyuruların incelenmesi büyük önem taşır.

Doğru planlama ve güçlü bir akademik performans ile yatay geçiş yapmak mümkündür. Eğitim hayatında daha uygun bir bölüm veya üniversiteye geçiş için bu süreç iyi değerlendirilmelidir.