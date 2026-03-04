Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Yatay Geçiş Nedir ve Nasıl Yapılır?

        Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Yatay Geçiş Nedir ve Nasıl Yapılır?

        Üniversite hayatında bölüm veya üniversite değiştirmek isteyen öğrencilerin en çok araştırdığı konulardan biri yatay geçiştir. Akademik ortalama, kontenjan ve başvuru tarihleri gibi birçok kriter bu süreçte belirleyici olur. Peki, Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Yatay Geçiş Nedir ve Nasıl Yapılır? İşte yatay geçiş sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 16:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

        Yatay Geçiş Nedir?

        Yatay geçiş, bir üniversitede kayıtlı olan öğrencinin, belirli şartları sağlayarak başka bir üniversiteye veya aynı üniversite içinde farklı bir bölüme geçiş yapmasıdır. Bu işlem öğrencinin eğitim hayatına kaldığı yerden başka bir programda devam etmesini sağlar.

        Yatay geçiş, öğrencinin üniversite sınavına yeniden girmesine gerek kalmadan yapılır.

        Yatay Geçiş Türleri Nelerdir?

        Yatay geçiş genel olarak iki ana başlıkta incelenir:Kurumlar Arası Yatay Geçiş

        Bir üniversiteden başka bir üniversiteye yapılan geçiştir. En yaygın yatay geçiş türüdür.

        Kurum İçi Yatay Geçiş

        Aynı üniversite içinde bir bölümden başka bir bölüme geçiş yapılmasıdır.

        Ayrıca başarıya dayalı ve merkezi yerleştirme puanına göre olmak üzere farklı uygulamalar bulunur.

        Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

        Yatay geçiş şartları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir ancak genel koşullar şunlardır:

        Öğrenci Statüsü

        Başvuru yapacak öğrencinin:

        Kayıtlı ve aktif öğrenci olması

        Disiplin cezası almamış olması

        gerekir.

        Genel Not Ortalaması (GANO)

        Başarıya dayalı yatay geçişte genellikle belirli bir ortalama şartı aranır. Çoğu üniversitede:

        4’lük sistemde en az 2.00 veya 2.50

        100’lük sistemde belirli bir taban puan

        istenir.

        Kontenjan fazlası başvurularda en yüksek ortalamaya sahip öğrenciler öncelikli olur.

        Kontenjan

        Yatay geçiş için her bölümün belirli bir kontenjanı bulunur. Kontenjan dolduğunda başvurular kabul edilmez.

        Ders Uyumu

        Geçiş yapılacak bölüm ile mevcut bölüm arasında içerik uyumu önemlidir. Ders eşleştirmesi yapılır.

        Sınıf Şartı

        Genellikle hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için farklı kurallar uygulanabilir. Bazı geçişler belirli sınıf düzeyinden sonra yapılabilir.

        Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Nedir?

        Bu yöntemde öğrenci, üniversiteye yerleştiği yıl aldığı sınav puanı ile başka bir bölüme geçiş yapabilir.

        Şart:

        Geçmek istediği bölümün taban puanı, öğrencinin yerleştiği yıl aldığı puandan düşük veya eşit olmalıdır.

        Bu yöntemde not ortalaması şartı aranmayabilir.

        Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

        Yatay geçiş süreci belirli adımlardan oluşur:

        Başvuru Tarihlerinin Takibi

        Üniversiteler genellikle yaz döneminde yatay geçiş başvurusu alır. Tarihler üniversitelerin resmi internet sitelerinde duyurulur.

        Gerekli Belgelerin Hazırlanması

        Genellikle istenen belgeler:

        Transkript

        Öğrenci belgesi

        Ders içerikleri

        Disiplin belgesi

        Başvuru formu

        Belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır.

        Online veya Fiziki Başvuru

        Başvuru sistemi üniversiteye göre değişebilir.

        Değerlendirme Süreci

        Başvurular:

        Not ortalaması

        Sınav puanı

        Kontenjan

        gibi kriterlere göre değerlendirilir.

        Sonuçların Açıklanması ve Kayıt

        Kazanan öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt yaptırır.

        Yatay Geçişte Dersler Sayılır mı?

        Geçiş sonrası ders intibakı yapılır. Uygun görülen dersler sayılır. Ancak:

        Müfredat farkı varsa

        Ders içeriği uyumsuzsa

        öğrenci bazı dersleri yeniden almak zorunda kalabilir.

        Yatay Geçiş Kaç Kez Yapılabilir?

        Belirli bir üst sınır olmamakla birlikte üniversitelerin yönetmeliklerine göre değişebilir. Ancak her başvuru için şartların yeniden sağlanması gerekir.

        Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Arasında Geçiş Yapılabilir mi?

        Evet. Devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine veya tam tersi şekilde geçiş mümkündür. Ancak vakıf üniversitelerinde ücret ve burs durumu değişebilir.

        Yatay Geçişte Burs Devam Eder mi?

        Bu durum üniversite politikasına bağlıdır. Vakıf üniversitelerinde burs yeniden değerlendirilebilir.

        Yatay Geçiş Zor mu?

        Başvuru yoğunluğu ve bölümün popülerliğine göre değişir. Özellikle:

        Tıp

        Hukuk

        Mühendislik

        gibi bölümlerde rekabet daha yüksektir.

        Yatay Geçiş ile Dikey Geçiş Arasındaki Fark Nedir?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmasını sağlayan sınavdır.

        Yatay geçiş ise üniversite öğrencilerinin sınavsız olarak bölüm değiştirmesidir.

        Yatay geçiş, üniversite hayatında bölüm veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsattır. Ancak başarı ortalaması, kontenjan ve başvuru şartları dikkatle takip edilmelidir. Her üniversitenin kendi yönetmeliği bulunduğu için güncel duyuruların incelenmesi büyük önem taşır.

        Doğru planlama ve güçlü bir akademik performans ile yatay geçiş yapmak mümkündür. Eğitim hayatında daha uygun bir bölüm veya üniversiteye geçiş için bu süreç iyi değerlendirilmelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine giden ve burada rahatsızlanan Yazgül Can (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!