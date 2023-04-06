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Yatırımcı için kazanma devri mi korunma devri mi?

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor. Borsadaki seçim öncesi sert oynaklığı değerlendiren Nergiz, yatırımcının dikkat etmesi gereken noktaları teker teker açıklıyor. Varlık Fonu'nun borsadaki alımlarını ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı fonlarının hisse senedi taşıma zorunluluğunun yüzde 10'dan 30'a çıkarılması ile ilgili alınan kararı yorumlayan Nergiz, borsada kim alıyor kim satıyor sorusuna cevap veriyor.

Yatırımcı için kazanma devri mi korunma devri mi?
HABERTURK.COM

A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz oluyor. Borsadaki seçim öncesi sert oynaklığı değerlendiren Nergiz, yatırımcının dikkat etmesi gereken noktaları teker teker açıklıyor. Varlık Fonu'nun borsadaki alımlarını ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı fonlarının hisse senedi taşıma zorunluluğunun yüzde 10'dan 30'a çıkarılması ile ilgili alınan kararı yorumlayan Nergiz, borsada kim alıyor kim satıyor sorusuna cevap veriyor.

YENİDEN KUR VE ENFLASYON FİYATLAMASI OLUR MU?

Borsadaki inişli çıkışlı trendin seçime kadar sürüp sürmeyeceğine dair görüşünü açıklayan Nergiz, Borsa İstanbul bir yandan deprem ve seçim diğer yandan ABD ve Avrupa’da bankalara yönelik endişelerin bundan sonraki seyri nasıl etkileyeceğini yorumluyor. Nergiz seçim sonrası senaryoları değerlendirirken hangi ittifak kazanırsa döviz, faiz ve borsanın nasıl hareket edeceğine dair görüşünü dile getirirken kur ve enflasyondaki olası yükselişin ardından bu kez yine kur ve yüksek enflasyon fiyatlamasının olup olmayacağını değerlendiriyor.

ALGORİTMALAR AÇIĞA SATIŞ YASAĞINI DELİYOR MU?

Seçim sonrası hangi sektör ve şirketlerin hisselerini şanslı gördüklerini dile getirerek GCM Yatırım'ın model portföyünde bulunan hisseleri hangi gerekçelerle seçtiklerini anlatan Nergiz, küçük yatırımcının bu dönemde nasıl hareket etmesi gerektiğini yatırım anlayışının ne olması gerektiğini dile getiriyor. Nergiz ayrıca Borsa İstanbul'un depremden sonra yasakladığı açığa satış işlemlerini algoritmik işlem yapan makinelerin aşıp aşmadığını, bu durumun yarattığı çifte standarda da değiniyor.

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