Mevlid Kandilinde vakit namazlarını kılmak büyük bir önem taşıyor. İslamda beş vakit namaz yer alıyor. Mevlid Kandilinde mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler yatsı namazı saatlerini araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller namaz vakitleri....
YATSI EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKŞAM EZANI SAATLERİ
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|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Ekim 2020 Çarşamba
|05:42
|07:06
|12:37
|15:31
|17:59
|19:17
|29 Ekim 2020 Perşembe
|05:43
|07:07
|12:37
|15:30
|17:57
|19:16
|30 Ekim 2020 Cuma
|05:44
|07:08
|12:37
|15:29
|17:56
|19:15
|31 Ekim 2020 Cumartesi
|05:45
|07:10
|12:37
|15:28
|17:55
|19:14
|01 Kasım 2020 Pazar
|05:46
|07:11
|12:37
|15:27
|17:54
|19:13
|02 Kasım 2020 Pazartesi
|05:47
|07:12
|12:37
|15:26
|17:53
|19:12
|03 Kasım 2020 Salı
|05:48
|07:13
|12:37
|15:25
|17:51
|19:11
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Ekim 2020 Çarşamba
|05:58
|07:23
|12:53
|15:44
|18:12
|19:33
|29 Ekim 2020 Perşembe
|05:59
|07:25
|12:53
|15:43
|18:11
|19:31
|30 Ekim 2020 Cuma
|06:00
|07:26
|12:53
|15:42
|18:10
|19:30
|31 Ekim 2020 Cumartesi
|06:01
|07:27
|12:53
|15:41
|18:09
|19:29
|01 Kasım 2020 Pazar
|06:02
|07:28
|12:53
|15:40
|18:07
|19:28
|02 Kasım 2020 Pazartesi
|06:03
|07:29
|12:53
|15:39
|18:06
|19:27
|03 Kasım 2020 Salı
|06:04
|07:30
|12:53
|15:38
|18:05
|19:26
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|28 Ekim 2020 Çarşamba
|06:05
|07:27
|13:00
|15:56
|18:24
|19:41
|29 Ekim 2020 Perşembe
|06:06
|07:28
|13:00
|15:55
|18:23
|19:40
|30 Ekim 2020 Cuma
|06:07
|07:29
|13:00
|15:55
|18:21
|19:39
|31 Ekim 2020 Cumartesi
|06:07
|07:30
|13:00
|15:54
|18:20
|19:38
|01 Kasım 2020 Pazar
|06:08
|07:31
|13:00
|15:53
|18:19
|19:37
|02 Kasım 2020 Pazartesi
|06:09
|07:32
|13:00
|15:52
|18:18
|19:36
|03 Kasım 2020 Salı
|06:10
|07:33
|13:00
|15:51
|18:17
|19:35
YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?
Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.
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