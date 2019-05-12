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Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Diyanet 12 Mayıs Yatsı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir-il il)

Ramazan Ayı'nda her akşam teravih namazının ardından kılınan yatsı namazının saat kaçta olduğu dini vecibelerini yerine getirecek müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Yatsı namazı saat kaçta? Yatsı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

Yatsı namazı

Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayında akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar teravih namazı için yatsı ezanının okunmasını bekliyor. İşte Diyanet 12 Mayıs yatsı namazı saati...

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı bugün İstanbul'da 21:51, Ankara'da 21:30'da, İzmir'de ise 21:46'da okunacak. Diğer illerin yatsı namazı saatleri aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz...

İL İL YATSI NAMAZI SAATLERİ

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.

Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için "Yatsı namazı kaç rekattır" sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kuu'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rükuya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettehiyattu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarını okuruz

3. Rekat
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
Oturarak Ettehiyattü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
Oturarak Ettehiyattü okuruz

3. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz .Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz
Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

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