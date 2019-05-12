Yatsı namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayında akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açan vatandaşlar teravih namazı için yatsı ezanının okunmasını bekliyor. İşte Diyanet 12 Mayıs yatsı namazı saati...

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazı bugün İstanbul'da 21:51, Ankara'da 21:30'da, İzmir'de ise 21:46'da okunacak. Diğer illerin yatsı namazı saatleri aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz...

İL İL YATSI NAMAZI SAATLERİ

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır.

Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için "Yatsı namazı kaç rekattır" sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kuu'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rükuya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyattu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyattü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyattü okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz .Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secde'ye gideriz

Oturarak Ettehiyyatü ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız