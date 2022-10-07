Yatsı namazı kılınışı! 0:00 / 0:00

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bu akşam yatsı namazı saat 20:04'de kılınacak. Ankara'nın yatsı namazı saati ise 19.47 olacak. Bugünün Mevlid Kandili olması sebebiyle araştırılan yatsı namazı hakkında merak edilen soruların yanıtları... YATSI NAMAZI KAÇ REKAT? Yatsı namazı rekatları; 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat şeklindedir. Yatsı namazının ardından günün son namazı olan 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR? 1.REKAT Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü yatsı namazının dört rekatlık ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir:"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır 2.REKAT Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

Daha sonra"Allah'u Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.