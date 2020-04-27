Yatsı namazı Müslüman Âlemine farz olan 5 vakit namazın son olarak kılınan namazıdır. Peki Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekâttır? Yatsı namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir? Yatsı namazı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.
YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Müslümanlara farz olan 5 vakit namazın en son olarak namazı yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekât sünnet, 4 rekât farz ve 2 rekât son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekât olarak kılınmaktadır. Ayrıca yatsı namazından sonra 3 rekât da Selati vitir namazı kılınır.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?
Yatsı Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?
Yatsı Namazının Dört Rekât Sünneti
- Rekât
Yatsı namazının ilk olarak 4 rekât sünnet namazı için "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekât sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, “Allahu Ekber” deyip tekrar Secde'ye gideriz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz ardından “Allahu Ekber” deyip oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz
- Rekât
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız
Yatsı Namazının Dört Rekât Farzı
- Rekât
4 rekât sünnet namazından sonra "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız
Yatsı Namazının İki Rekât Son Sünneti
- Rekât
4 rekat farz namazının ardından yeniden "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekât son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız
Vitir Namazı Üç Rekât Vacip
- Rekât
10 rekât kılınan yatsı namazının ardından kılınacak olan vitir namazı için "Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
- Rekât
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz
- Rekât
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Bir namaz suresi okuruz
"Allahu Ekber" diyerek yeniden Tekbir alırız
Kunut dualarını okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız
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