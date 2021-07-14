Yavru carettalar İztuzu Plajı'nda mavi sularla buluşuyor

AA

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'nda yumurtadan çıkan yavru caretta carettaların denizle buluşma yolculuğu ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan, caretta carettaların yumurtalarından çıkan yavruları, büyük çaba harcayarak mavi sulara ulaşmaya çalışıyor.

Caretta carettalardan denize ulaşamayanlara, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor.

Yavruların mavi sularla buluşma yolculuğunu izlemek isteyenler de DEKAMER'e başvuruyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlilerince düzenli kontrol ediliyor.

Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize bırakılıyor.

İLK YAVRU ÇIKIŞLARI BAŞLADI

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en iyi korunan, İztuzu Kumsalında yavru carettaların yuvadan çıkışlarının dikkatli şekilde takip edildiğini söyledi.

Şu ana kadar 20 yuvadan yavru çıkışı olduğunu ifade eden Kaska, "Bir taraftan da yuvalamalar devam ediyor. Şu an 600 civarında olan yuva sayımızın 750'lere ulaşmasını bekliyoruz. Sezon sonunda yaklaşık 35 bin yavrunun denize ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Kaska, yuvadan çıkan yavruların 4-5 santimetre olduğunu, bazen insanların ayak izlerinin bile bir yavru için çıkılamaz bir çukura dönüşebildiğini anlatarak, insanların kumsalda yaptıkları çukurlara düşen yavruların denize ulaşamadığını ifade etti.

Yavru çıkışlarının gerçekleştiği dönemlerde sahile yakın kısımlarda bulunan otel ve işletmelerden ışıklarını kırmızıya dönüştürmesini isteyen Kaska, böylece yavru carettaların başarılı şekilde denize ulaşmasının sağlanacağını dile getirdi.

Kaska, yavruların kumsaldan yürüyerek denize gitmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü bu süreçte doğdukları kumsalı öğrenerek tekrar anne olduklarında bu kumsala geri gelmeleri gerekiyor. Bazen yuvaların dip kısmında sıkışmış, henüz denize gidebilecek dirençte olmayan yavruların birkaç gün merkezimizde bakarak güç kazanmalarının ardından suyla buluşmalarını sağlıyoruz. Diğer kumsallarda da lütfen yuvaları kazarak, 'Ben bu yavruları denize ulaştırıyorum.' diyerek kovalara doldurup, göndermesinler. Çünkü bu onların hayatta kalma şansını giderek azaltıyor."

Temmuzda başlayan yavru çıkışlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini belirten Kaska, sahildeki vatandaşlardan caretta yuvalarının bulunduğu alanlarda dikkatli olmalarını istedi.