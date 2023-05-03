Yavruyken sahiplendiği kazları yanından ayırmıyor

Dışarıdan kazlarla aramızdaki dostluğu görenler çok şaşırıyor ve hayretle bakıyorlar. Müstakil yerim olsa ördek, tavuk ve birçok hayvan sahiplenmek isterim. Onlarla ilgilenmek, sevmek ve temizliklerini yapmak ayrı bir duygu. Benim için terapi gibi diyebilirim."