Yavuz 4 yaşındaydı! Yavru kartal ağlattı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 4 yaşındaki Yavuz Sami Ceylan ailesi ile birlikte gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde havuzda boğuldu.
CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre Yavuz Sami Ceylan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Ceylan, Vezirköprü ilçesi Sanayi Camisi'nde bugün saat 10.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Küçük çocuğun ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.
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