Yavuz Bingöl 5'inci kez evlendi
Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, 6 yıldır beraberlik yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi
Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'taki yazlıklarında hayatlarını birleştirdi.
Çiftin nikâh şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı.
Yavuz Bingöl, 'Son kez evet' diyerek, 5'inci kez evlendi.
Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.