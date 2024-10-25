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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl 5'inci kez evlendi: Nilşah Ağaoğlu'na 'Son kez evet' dedi

        Yavuz Bingöl 5'inci kez evlendi

        Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, 6 yıldır beraberlik yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:32
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        5'inci kez evlendi
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        Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'taki yazlıklarında hayatlarını birleştirdi.

        Çiftin nikâh şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı.

        Yavuz Bingöl, 'Son kez evet' diyerek, 5'inci kez evlendi.

        Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.

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        #Nilşah Ağaoğlu
        #Yavuz Bingöl
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