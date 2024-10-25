Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'taki yazlıklarında hayatlarını birleştirdi.

Yavuz Bingöl, 'Son kez evet' diyerek, 5'inci kez evlendi.

Çiftin nikâh şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da vardı.

Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.