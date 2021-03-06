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Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl kimdir ve kaç yaşında? İşte evlilikleri...

Yavuz Bingöl nereli? Sorusu merak ediliyor. İbo Show konuklarından biri olan Yavuz Bingöl evlilkleri ve hayatı merak ediliyor. Yavuz Bingöl, 2000 yılında Almanya’da UNESCO tarafından organize edilen bir konser verdi ve sanatçıya“barış elçisi” unvanı verildi. Peki,Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl kimdir ve kaç yaşında? İşte Yavuz Bingöl evlilikleri...

Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl kimdir ve kaç yaşında? İşte evlilikleri...

Yavuz Bingöl İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Yavuz Bingöl Türk müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusudur. Peki, Yavuz Bingöl aslen nereli? Yavuz Bingöl kimdir ve kaç yaşında? İşte hakkında detaylar...

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR, NERELİ?

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yavuz Bingöl aslen Kars Sarıkamışlıdır. Babası Kars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış 'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır. Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü. Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda okula devam etti. İstanbul Halkalı'da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçti. 1975'te burayı bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak ardından Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girdi.

14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı. 1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi. İzmir'in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için; balık tutup ve denizden midye çıkarıp satmak, su satmak, sigara satmak, inşaatta çalışmak, fırında çalışmak gibi çeşitli işlerde çalıştı.

1983 yılında İzmir'de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başladı. 1984 yılında askere gitti. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986'da askerden döndü. Ve 1986 yılında evlendi, bu evlilkten "Türkü Sinem"(d.1991) adında bir kızı oldu.

1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut, Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü ve Müslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı.

1995 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başladı ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü hazırladı. Albüm büyük ilgi gördü. "Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında "Cumhuriyet", 1999 yılında da "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını attı. 2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun adlı filminde başrol oynadı.

Yavuz Bingöl, 2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Mesut Akusta ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.

İzmir'de Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu sokağa Yavuz Bingöl Sanat Sokağı adı verilmiştir.

1986 yılında ilk evliliğini yaptı, "Türkü Sinem" adında bir kızı oldu. Şimdiye kadar üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman'la 2015 tarihinde yaptı. Çift 2016 yılında boşandı.

23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ile birlikte rol aldı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder'de bu filmde bir rol almıştı.

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