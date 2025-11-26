Habertürk
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü radyasyon onkologları için turuncu renkle aydınlatıldı

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı

        26.11.2025
        Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renge büründü.

        Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

