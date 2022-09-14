Yayanın feci sonu! Biri çarptı, diğeri sürükledi

Kazayı fark etmeyen sürücü, aracın altında kalan yayayı 300 metre sürükledikten sonra benzin istasyonuna girdi. Bu sırada aracın altındaki Özkan'ı gören istasyon çalışanları durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜLER POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, araç altında sıkışan Özkan'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlatırken, 2 aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.