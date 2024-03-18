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        Haberler Gündem Yayaya çarptı ardından eve daldı

        Yayaya çarptı ardından eve daldı

        Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra sokak üzerindeki binaya çarptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:52 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:52
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        Yayaya çarptı ardından eve daldı
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        Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra sokak üzerindeki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil giriş katta bulunan evin salon kısmına girdi.

        Olayda 2 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise bina içerisine giren aracı olduğu yerden çıkardı.

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