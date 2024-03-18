Yayaya çarptı ardından eve daldı

Beşiktaş’ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.